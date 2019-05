Plus d'un quart des autocars contrôlés en Belgique lors d'une action en infraction

Sept autocars étaient en infraction sur 26 contrôlés en Belgique dans le cadre d'une opération menée au Benelux. Celle-ci était destinée à combattre la fraude et la manipulation du tachygraphe, ainsi qu'à vérifier le respect des temps de conduite et de repos. Dix autocars ont également été contrôlés aux Pays-Bas et trois au Luxembourg.

En Belgique, le Service public fédéral Mobilité et Transports a effectué ces contrôles lundi sur le parking du parc d'attractions Bobbejaanland à Lichtaart et sur le parking du Heysel à Bruxelles.

Des collègues d'autres pays du Benelux étaient également présents sur les sites des contrôles.

Cette action commune était organisée dans le cadre du Traité de Liège signé par les trois pays en octobre 2014. "Ce traité est axé sur une coopération plus poussée entre les pays du Benelux en matière de contrôle et d'application de la réglementation de l'UE concernant le transport routier et sur une harmonisation plus poussée de la réglementation. Grâce à ce traité, les inspecteurs belges, néerlandais et luxembourgeois peuvent mener efficacement des contrôles conjoints sur les camions et les autobus dans le Benelux", précisent les différents services d'inspection.