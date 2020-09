Plus d'un million de décès liés au coronavirus dans le monde : quels sont les pays les plus touchés ?

Le monde a passé la barre du millionième décès lié au covonavirus, neuf mois après l’apparition de la maladie. Il s’agit là d’un comptage de l’AFP à partir de bilans officiels tombés dimanche soir. L’Université américaine de médecine John Hopkins fournit les mêmes indications.

Mais quels sont les pays qui comptent le plus de décès en nombre absolu et par rapport à la population ? Aujourd’hui, au moins 33,3 millions de cas ont été enregistrés sur les cinq continents, entraînant plus d’un million de décès. Plus de 22,6 millions de personnes sont elles considérées comme guéries par les autorités sanitaires.

Le plus de morts : Etats-Unis, Brésil, Inde

Les Etats-Unis d’Amérique comptent 205.085 morts pour plus de 7,1 millions de cas. Les Etats-Unis occupent la première place en nombre absolu de morts, selon l’Université Hopkins.

Le Brésil, deuxième, compte déjà 142.058 morts officiellement du Covid-19 pour 4,74 millions de cas.

Nation comptant 1,3 milliard d’habitants, l’Inde arrive troisième avec 96.318 morts et 6,1 millions de personnes infectées.

Viennent ensuite le Mexique (76.603 morts), le Royaume-Uni (42.090), l’Italie (35.851), le Pérou (32.324), la France (31.822), l’Espagne (31.411) et l’Iran (25.779).

Les pays ne comptant officiellement aucun mort du coronavirus sont, toujours selon l’Université Hopkins, les Seychelles, la Mongolie, le Laos ou encore le Cambodge. Des micro-Etats comme Monaco, le Lichtenstein et Brunei compteraient respectivement un, deux et trois morts.

Par 100.000 habitants : San-Marin, Pérou, Belgique

Au regard de leur nombre d’habitants, trois pays se distinguent malheureusement. Toujours selon la même source, San Marin compte 42 morts pour 727 cas. Rapportés à 100.000 habitants, cela ferait 124,32 décès.

Vient ensuite le Pérou avec 32.142 morts soit 100,48 morts pour 100.000 habitants. La Belgique est troisième avec 9.980 morts soit 87,37 décès pour 100.000 habitants.

Suivent la Bolivie (78.558 morts, 69,21 pour 100.000 habitants), Andorre (53 morts, 68,83), le Brésil (67,67), le Chili (12.641 morts soit 67,49), l’Espagne (66,84), l’Equateur (11.279 soit 66,02) et le Royaume Uni (63,28).

Il faut savoir que le nombre de cas comme de décès est très probablement sous-estimé du fait de capacités de test limitées ou de politiques de recensement différentes selon les pays.