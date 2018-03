Plus d'un Belge sur trois est très heureux, un sur quatre ne l'est pas

"Un Belge sur trois se dit très heureux, mais un sur quatre déclare ne pas être satisfait de sa vie", ressort-il d'une enquête sur le bonheur, menée par l'Université de Gand et la compagnie d'assurance NN. Les résultats dévoilés jeudi montrent qu'en moyenne les plus de 60 ans sont plus heureux que les Belges de la génération X, qui comprend les 35-49 ans.

Sur une échelle de 0 à 10, les Belges interrogés évaluent leur bien-être à 6,55 en moyenne. Un répondant sur trois se dit très heureux de sa vie et y attribue un score d'au moins 8 sur 10. Environ une personne sur deux en est satisfaite, mais plus d'une personne sur quatre déclare être malheureuse, sans grandes disparités entre les hommes et les femmes, ni les Régions du pays.

Selon le professeur en économie de la santé à l'UGent, Lieven Annemans, plusieurs facteurs déterminent le degré de satisfaction des individus dans leur vie. "La santé, l'activité principale, les revenus financiers, mais aussi les besoins psychologiques tels que le besoin d'autonomie, d'appartenance sociale et de compétence jouent un rôle significatif", explique-t-il.

La jeune génération moins heureuse

L'enquête démontre ainsi "un lien évident entre les revenus et le degré de satisfaction", mais ce lien s'amenuise en cas de revenus plus élevés. "Il ne semble plus avoir d'impact au-delà d'un revenu familial net de 5500 euros mensuels", précise le professeur.

L'âge apparaît également comme un facteur important. En moyenne, les plus de 60 ans se disent significativement plus heureux que le reste de la population. Avec une moyenne de 6,2 sur 10, la génération X, en revanche, "se pose beaucoup plus de questions sur le sens de la vie. C'est une génération fatiguée et soumise au stress sur les plans privé et professionnel", poursuit-elle.