"Plus belle la vie": les associations féministes dénoncent le parti pris de la série pour la gestation pour autrui

La série "Plus Belle La Vie" serait-elle trop favorable à la gestation pour autrui (GPA) ? D’après les associations féministes françaises, la réponse est oui. Selon le site d’information "Huffington post", ces associations dénoncent le parti pris des auteurs de la série en faveur de la GPA.

Elles mettent ainsi en avant le personnage de Céline qui a recours à la gestation pour autrui, car elle est incapable d’avoir un enfant. Dans la série, ce personnage a donc recours à une mère porteuse rencontrée en Angleterre, et à un donneur de sperme anonyme. Or, comme lui rappelle son ami Vincent, la gestation pour autrui est une pratique illégale en France.

Ces associations, réunies dans une coalition internationale pour l’abolition de la maternité de substitution (CIAMS), regrettent dans un communiqué, "de ne pas retrouver la justesse de ton habituelle des auteurs de la série, mais "un parti pris très grave". Dans ce communiqué, elles poursuivent en mettant en évidence "que le scénario prévoie une pirouette pour esquiver, in fine, le dénouement de ce cas de recours à la GPA, qui se révélera être une escroquerie, n’exonère pas la production de la série de sa responsabilité quant à la mise en avant médiatique d’un acte répréhensible.

Cette organisation avait déjà interpellé les producteurs de "Plus Belle La Vie", en juillet dernier, par courrier. Dans ces lettres, elle dénonçait des "astuces du scénario qui contribuent à rendre la GPA interdite en France, acceptable." En l’absence de réponse, les associations féministes ont saisi le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) français.

Une loi sur la "PMA" pour tous, sur les rails en France

Comme précisé ci-dessus, la gestation pour autrui, et donc le recours à une mère porteuse, est interdite par la loi, en France. Mais, cela pourrait changer dans les mois à venir. En effet, un projet de loi sur la bioéthique a été présenté en Conseil des ministres le mois dernier.

Parmi les mesures proposées, l’élargissement de la procréation médicalement assistée, à toutes les femmes, suscite le débat parmi la société française. Autrement dit, les couples lesbiens et les femmes célibataires pourront faire appel à la procréation médicalement assistée.

Pour les militants anti-PMA, ce projet de loi mènera nécessairement à la légalisation de la GPA. Ce projet de loi ouvrant la voie du recours à la PMA à toutes les Françaises sera examiné par l’Assemblée nationale, le 24 septembre prochain, avant son passage au Sénat en janvier 2020.

Quid en Belgique ?

La gestation pour autrui est bien pratiquée dans notre pays. Mais il n’existe aucune législation spécifique sur cette pratique. Aucune loi n’autorise formellement le recours à une mère porteuse, mais aucune loi ne l’interdit non plus. Les médecins s’inspirent donc de la loi de 2007, fixant les conditions d’accès à la PMA, et celle du recours à l’adoption. La mère porteuse doit renoncer à ses droits, et les parents lancer une procédure d’adoption.

Les centres de procréation médicalement assistée belge fixent également un cadre d’encadrement strict pour les couples souhaitant recourir à une mère porteuse (limite d’âge, rémunération,…). Autre condition : on peut recourir à une mère porteuse si on n’a pas d’utérus, quand on a un utérus non fonctionnel ou si l’état de santé est incompatible avec une grossesse (HIV,…).