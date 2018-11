Plumes et parures Incas s'exposent à Bruxelles

C’est une première en Europe. Tissus colorés, parures en plumes, bijoux d'or et d'argent, plus de 200 objets sont actuellement réunis au musée Art et Histoire du Cinquantenaire à Bruxelles, pour nous offrir un voyage au cœur de l'Amérique précolombienne.

Cette exposition nous plonge dans un florilège de couleurs éclatantes : du jaune, du rouge, du bleu, des plumes de perroquets pour un poncho impérial du XVème siècle, des fibres de coton ou de laine de lama patiemment tissées ou brodées, des parures d'or et d'argent incrustées de coquillages. Avant la conquête espagnole, la cour Inca ne badinait pas avec les règles de l'habillement. Le "dress code" impérial était respecté à la lettre. L’expo rassemble des joyaux dont l'état de conservation laisse bouche bée.

Une tunique militaire rouge écarlate à décor d'échiquier datant du XVème siècle, est l’une des fiertés de Serge Lemaître, conservateur des collections Amériques, MRAH. "Le noir est l’une des couleurs les plus difficiles à obtenir et à garder. Des cochenilles, petits insectes écrasés, produisent le rouge ou d’autres couleurs puissantes : si on ajoute du citron par exemple, on obtiendra la couleur orange et si on le laisse tremper plus longtemps on peut obtenir un carmin très profond ". Pour arriver jusqu'aux Andes depuis l'Amazonie, les plumes de perroquets et d'oiseaux multicolores faisaient de longs voyages.

Les morts portaient des masques comme l'une des superbes pièces exposées, datant entre le IIème et le VIIème siècle de notre ère. "Le mélange d’or, de cuivre et de coquillages est intéressant à voir. Intéressants aussi : les lobes d’oreilles qui avaient de très gros trous pour y placer d’énormes parures" explique encore Serge Lemaître.

Haute technologie et savoir-faire laissent apparaître un héritage vivant. Aujourd'hui les instruments, les techniques et même les motifs vivent encore. Le travail de deux tisserandes de Cuzco, venues spécialement à Bruxelles pour transmettre un savoir faire à très haute valeur ajoutée, en témoigne.