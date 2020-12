Pluie, forte affluence et règles sanitaires… Les commerces dits "non-essentiels" ont pu rouvrir ce mardi en Belgique

C’est l’une des grandes décisions du comité de concertation de vendredi dernier. Après un mois de fermeture et à quelques jours de la Saint-Nicolas et de noël, les commerces non essentiels ont pu rouvrir leurs portes ce mardi. Ce sont donc plus de 43.000 commerces qui, au pas de charge, s’apprêtent à nouveau à pouvoir accueillir leur clientèle.

Comment se déroule cette journée ? On prend le pouls.

Règles sanitaires strictes

Tout d’abord, pour rouvrir, les commerces doivent respecter des règles sanitaires strictes. En effet, dans les centres commerciaux, le nombre de visiteur est limite à un visiteur par 10 mètres carrés. L’enseigne doit aussi mettre à disposition de ses visiteurs les produits nécessaires au bon lavage des mains et installer une signalétique au sol destinée à respecter des distances d’1,5 mètres de sécurité entre chaque client. La distance est aussi de mise dans les centres-villes mais c’est aux autorités communales de garantir le respect des règles.

A quelques heures de l’ouverture, on se prépare

Les commerçants ont eu quatre jours pour se préparer alors que nous entrons dans une période particulièrement intense à l’approche des fêtes. Mais à quelques heures de la réouverture, ils étaient nombreux à se réjouir que l’activité redémarre.

Et avec l’année particulière, marquée par la pandémie qu’ils ont vécue, cette bouffée d’air ne sera pas de trop. "Je suis heureuse de retrouver mes clients, très heureuse de recommencer à travailler", expliquait Coline Dubuisson, propriétaire du magasin de jouets Woodee à Schaerbeek.

Mais comment se préparer ? Comment éviter le rush de la population ? Les commerçants ont d’ailleurs tenu à rassurer les consommateurs. "Il y aura du stock pour tout le monde", expliquaient ce week-end des commerçants en pleins préparatifs. "Il n’est pas nécessaire de venir faire du shopping le premier jour de réouverture ou ce samedi-ci", ajoute-t-on du côté de Comeos.

"C’est assez compliqué de fermer puis rouvrir. Vendredi soir (l’annonce des nouvelles mesures par les autorités, ndlr) c’était un peu le coup de massue. C’est une bonne nouvelle mais c’est toujours un petit choc émotionnel. Mais bon, l’année 2020 est placée sous le signe des bouleversements et de la créativité, alors on s’adapte", raconte Coline Dubuisson. "Nous, on mettra de la musique et des petites choses pour permettre l’attente devant notre magasin", ajoute la commerçante.

"On va analyser la situation de jour en jour, d’heure en heure", indique de son côté Maxime Delvenne, directeur du centre commercial MediaCité à Liège. "On a annoncé qu’on serait ouvert ce dimanche, justement pour essayer d’étaler vraiment ce flux et ne pas qu’il y ait une trop grosse affluence. Si c’est le cas, malheureusement nous serons obligés de bloquer les entrées", ajoute-t-il.

Dans les magasins de jouets Maxi Toys, dans les galeries de la Toison d’Or, à Ixelles, on se réjouit aussi de cette réouverture. Le personnel s’attend à un mois particulièrement intense, mais s’en réjouit. "Pour nous c’est toujours une période très chargée, nous sommes habitués. Mais là on va devoir condenser toute notre activité sur un mois, quand d’habitude on a trois mois pour le faire. Mais on espère écouler notre stock avant le mois de janvier."