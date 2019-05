Pluie d'hommages sur les réseaux sociaux après le décès de la légende de F1 Niki Lauda

Le triple champion du monde autrichien de Formule 1 Niki Lauda n'est plus. L'ancien pilote automobile et entrepreneur s'est éteint paisiblement entouré de ses proches à l'âge de 70 ans. Niki Lauda était une légende de la F1 à jamais associée à son terrible accident de 1976 lorsque, au volant de sa Ferrari sur le circuit du Nürburgring en Allemagne, sa Ferrari part brusquement dans le mur et s'enflamme. Il reste près d'une minute dans le cockpit, avant d'en être extrait par trois concurrents.

Depuis l'annonce de son décès, les hommages pleuvent sur les réseaux sociaux.