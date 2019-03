Plongée dans le monde de la prostitution d'adolescentes

Et après?

Quand d'une manière ou d'une autre, le cauchemar de ces quelques fois très jeunes filles se termine, c'est le temps de la reconstruction. Dans des structures publiques, préconisées ou imposées par le juge de la jeunesse, ou dans des structures plus informelles. Là non plus, le décor n'est pas rose. Les traumatismes sont là et bien là. la profondeur des plaies est insondable.