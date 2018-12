Plongée dans la seule usine en Belgique à fabriquer des papiers cadeaux

Le bruit des machines tourne à plein régime... Bienvenue à Rotolux, près de Courtrai. Dans cette entreprise, on produit 20.000 kilomètres par an de papiers cadeaux, soit une centaine par jour. Mais la période de Noël est la plus importante et constitue la moitié de la production.

"Déjà en septembre, on commence les livraisons", précise le directeur de l'entreprise, Benjamin Praet. Et ajoute : "La quasi totalité de la production est pour l'Europe. Un quart pour la Belgique, un quart pour la France, un quart pour les Pays-Bas et un dernier quart pour les pays européens plus lointains, comme la Scandinavie".

Les incontournables fonctionnent toujours bien: les papiers unis, brillants, de couleur rouge, vert, argenté,... mais aussi les motifs de sapins ou de Pères Noël. Le papier cadeau peut vraiment devenir un élément de décoration.

Noël : la plus grosse saison de l'année

Nous sommes en décembre et la production 2018 est déjà terminée. Sur les 20.000 kilomètres de papiers par an, la moitié est destinée à la période de Noël. "On travaille un an à l'avance. Cela veut dire que l'on est déjà sur Noël 2019. Le catalogue est prêt et la tendance est bleue", explique Benjamin Praet.

Cependant, pour les commandes de dernières minutes, il reste quelques rouleaux dans la réserve.

Les papeteries vendent énormément de rouleaux

Rotolux est leur fournisseur le plus important de la chaîne de papeterie Ava. La gérante, Sylvia Savo, précise que "malgré l'ère écologique dans laquelle nous vivons, le papier cadeau connait toujours un grand succès. Beaucoup plus que les sachets".

En espérant que le Père Noël aura choisi pour vous un "beau" papier pour vos cadeaux.... Patience... plus que quelques jours avant d'arracher, ce fameux papier...