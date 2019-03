Naël Denolf, pris en photo par sa maman Liloo Denolf - © Tous droits réservés

Qu’est-ce que le syndrome de KISS ?

Ce syndrome a été décrit par un médecin allemand, Gottfried Gutmann, et ensuite par le docteur Heiner Biedermann, sur base de son observation clinique.

C’est un trouble de la symétrie, donc, induit par les articulations au niveau de la nuque haute, un blocage de la jonction crânienne. Ce blocage peut entraîner un ensemble de symptômes, des perturbations de la symétrie (corps en forme de C – voir la photo ci-contre –, tête plate…), des problèmes nerveux (irritabilité, difficultés d’endormissement…), digestifs (difficulté à déglutir, reflux…), des poussées de fièvre à la cause non identifiée… Cette liste des symptômes n’est pas exhaustive et tous les patients ne les présenteront pas tous. Et inversement, tous les bébés présentant ces symptômes ne souffrent pas du syndrome de KISS, il y a parfois d’autres causes.

« Notre jonction entre le crâne et la nuque est très importante pour tout le comportement moteur de notre corps. Au début de sa vie, le bébé sait tourner sa tête et au fur et à mesure, le reste du corps suit, jusqu’au premier anniversaire quand il commence à marcher. Quand il y a un décalage, un stress dans cette région, on a des symptômes qui sont souvent répertoriés comme du reflux ou des coliques. Les pédiatres ne voient pas toujours que c’est une thérapie mécanique qui peut aider. Il y a des bébés qui ont des problèmes à avaler ou qui régurgitent. Rapidement, on croit que c’est un problème de l’estomac, alors que c’est souvent un problème de la nuque », détaille Heiner Biedermann.

« On a commencé par des bébés qui dorment mal, se tiennent courbés, ne sont pas très à l’aise avec leurs mouvements. Là, c’était plus probable que c’était une raison mécanique. Mais en traitant ces bébés-là, on a appris au fur et à mesure, et on a pu aider aussi des bébés qui ont des problèmes d’allaitement, de sommeil, d’asymétrie en général », précise-t-il.

A quoi est-il dû ?

Les causes semblent être une mauvaise présentation à l’accouchement, un accouchement prolongé ou au contraire très rapide, l’utilisation de ventouses, forceps, une grossesse multiple.

Selon l’observation clinique, il pourrait y avoir une prédisposition familiale également.