Playmobil sort sa première boîte représentant un couple homosexuel

Chaque année la marque de jouet Playmobil dévoile son nouveau catalogue de figurines. Le catalogue grec 2020 pourrait bien entrer dans l’histoire de la marque allemande de petites figurines. La marque développe depuis 2016 une série de figurines dans sa catégorie "Histoire" s’inspirant de la mythologie grecque. Comme le remarque le blog Antiquipop, la marque de jouet va poursuivre le développement de cette mythologie. Et parmi les nombreux personnages illustres créés par Playmobil, il y aura le grand guerrier grec Achille et son cousin et amant Patrocle.

La guerre de Troie aura bien lieu en Playmobil

Ce catalogue propose donc plusieurs personnages et histoires mythiques comme les dieux de l’Olympe, les exploits d’Hercule, le voyage d’Ulysse, le mythe de Dédale et Icare ou encore la guerre de Troie dont le récit est tiré de l’Iliade d’Homère. Un récit de l’attaque des Grecs sur la cité de Troie. Parmi les nombreux personnages célèbres de cet œuvre, on retrouve Achille et Patrocle combattant ensemble les Troyens.

Durant cette guerre de Troie, Patrocle sera tué par le prince troyen Hector, ce dernier le confondant avec Achille. Achille fou de rage et de chagrin par la perte de son amant, tuera à son tour Hector et le traînera avec son char le long des remparts de Troie. Si Hector ne se retrouve pas dans les futures figurines de marque allemande, ce sera bien le cas d’Achille sur son char accompagné par Patrocle.

Pas de vente en Belgique pour l'instant

Dans un premier temps ces figurines ne sont disponibles qu’en Grèce, elle pourrait arriver chez nous dans quelques années. On ne sait pas si cette représentation d’un couple homosexuel est volontaire de la part de la marque allemande mais elle participe certainement à une inclusion de plus en plus fréquente de jouets veillant à l’inclusion des personnes LGBTQ+.