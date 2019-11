Plateformes de musique en ligne: la qualité audio en question

Ces dernières années, les standards de qualités vidéo ne cessent de s’améliorer. 720 p, 1080 p, 2160 p ou encore 4K, etc. Ils font partie des arguments utilisés par les plateformes de vidéo à la demande pour mettre en avant le plaisir de visionner un film avec une image haute définition (HD) et cela même sur de grands écrans. Ceci est aujourd’hui possible parce que la vitesse des connexions à internet est toujours plus rapide.

Côté musique, la tendance n’est pas tout à fait la même. La qualité audio ne semble toujours pas une priorité pour toutes les plateformes de musique en ligne. Pourquoi ? C’est la question que nous nous sommes posée en démarrant cet article. Si la compression des fichiers musicaux au format MP3, par exemple, était autrefois nécessaire pour transmettre de la musique, ce n’est plus le cas aujourd’hui, dans le cas contraire les plateformes vidéo, bien plus gourmandes en matière de débit, n’existeraient pas. Le format de compression audio MP3 (ou les équivalents) est encore largement utilisé. Certes, les taux de compression actuels sont moins destructeurs qu’il y a quelques années. S’il n’y a pas si longtemps on était encore à un taux de 128 kbits, les standards aujourd’hui sont plutôt de 320 kbits pour le MP3 ou 256 kbit pour le AAC (l’algorithme de compression audio utilisé par la marque à la pomme, notamment). 320 kbits en MP3 en regard des 128 kbits de l’époque, c’est appréciable et cela s’entend, mais il y a mieux…

Entre-temps sont apparus de nouveaux formats de compression, dits sans pertes et avec la promesse de nous offrir un rendu digne de l’original. Leurs noms : Flac, Alac, WMA Lossless, etc. On aurait pu imaginer une généralisation de ce type de compression, ce n’est pas le cas. Certaines plateformes proposent ces versions parfois appelées HD, mais elles sont encore rares et quand elles sont disponibles, elles sont plus chères que les versions MP3, AAC, etc.

Pour ce spécialiste, le son est devenu très compliqué. À part en classique, dit-il, où l’on continue à respecter la dynamique (le rapport entre le niveau le plus faible et le plus fort d’un morceau : ndlr), le spectre (l’oreille humaine peut en principe entendre des fréquences entre 20 Hz et 20 kHz : ndlr) : "Dans les autres domaines, si j’écoute ce qu’on fait en Hip-Hop, c’est terrifiant. Tout est à zéro (la compression dynamique permet, entre autres, de remonter les niveaux faibles et ainsi maintenir un volume élevé sur tout le morceau : ndlr). La seule dynamique, c’est quand ça s’arrête !".

Daniel Léon est un ingénieur du son reconnu. Il a enregistré et mixé un nombre important d’albums. Il est aussi professeur à l’INSAS. Il va nous aider à comprendre les choix actuels en matière de musique. D’emblée, il pose ce constat : "La qualité audio s’est améliorée de manière fulgurante dans le monde classique depuis l’arrivée du CD. Les prises de son sont pratiquement toutes bonnes. Dans le domaine de la Pop, en revanche, c’est terrifiant. La qualité sonore est au ras des pâquerettes, à part quelques productions. L’informatisation et la réduction du prix de l’équipement ont permis à un tas de gens qui n’ont pas de formation de faire du son et qui n’ont comme appréciation, j’allais dire leurs oreilles, mais comme ils ont des oreilles pas très éduquées, on part sur des machins où on veut avant tout que ce soit fort".

Chapitre II : l’écoute

Autre constat, notre façon d’écouter de la musique a beaucoup évolué ces dernières années. Daniel Léon : "Il suffit de prendre le métro pour voir que la plupart des personnes ont des casques sur les oreilles et quels casques… Ce sont des horreurs. Des gens se baladent avec des enceintes Bluetooth ou écoutent sur les haut-parleurs de leur ordinateur ou de leur téléphone. À côté de cela, on remarque que pratiquement plus personne n’a une chaîne haute-fidélité (HI-FI : ndlr), comme on en avait dans les années 70-80. Et ça, c’est un phénomène particulier, parce que la HI-FI a commencé plus ou moins au début des années 50. À partir de là, à peu près, on dispose d’éléments comme les microphones, les consoles ou les magnétophones qui sont d’une qualité technique excellente ".

Tout cela est une progression prodigieuse…

"Et puis, si on retourne un peu en arrière, il y a des enregistrements 78 tours à partir de 1925, plus ou moins, on a des choses remarquables au point de vue de la qualité, ensuite le magnétophone en 1947 (avec enfin une bande passante complète (20 Hz-20 kHz) : ndlr), le 33 tours, la stéréo en 1957 et enfin le CD en 1982 avec plus aucun problème de souffle, etc. Tout cela est une progression prodigieuse… Et donc, on a à partir de là des personnes qui vont acheter des systèmes de diffusion de haute qualité qui coûte la peau des fesses. Ça se généralise, au point que vers les années 60, tout le monde a une installation et dans les années 70, même les jeunes se payaient un système qui devait coûter, si je transpose en argent constant, au moins 2500 €, ce qui n’est pas évident pour un étudiant. On a donc une culture sonore qui a existé pendant, je dirais, une quarantaine d’années. Pendant toutes ces années, on avait fait que des améliorations au niveau des supports sonores".

L’arrivée du MP3

En 1993 est mis au point le MP3, notamment pour la portabilité (baladeurs, etc.) : "on commence à réduire la qualité. Et cette portabilité a tout gagné… Aujourd’hui, tout le monde à au moins 10.000 morceaux dans son baladeur ou téléphone, parce que ça ne prend pas de place et que la quantité l’emporte sur la qualité. Est-ce que ça améliore l’écoute ? Je ne crois pas… Ce n’est pas parce qu’on a beaucoup de morceaux dans sa discothèque que l’on va mieux écouter… C’est même plutôt l’inverse".