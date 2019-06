Plan catastrophe déclenché à Anderlues pour un important incendie.

En raison d'un incendie, un immeuble a dû être évacué à Anderlues dans la nuit de dimanche à lundi et plusieurs personnes ont été intoxiquées, rapporte La Dernière Heure. Un plan catastrophe déclenché.

"Quand je suis arrivé, la plupart des personnes étaient descendues. Une quarantaine d'habitants ont été évacués et 9 personnes ont été embarqués à l'hôpital pour intoxication au gaz. Mais, rien de grave, à première vue, car certaines de ces personnes avaient déjà quittés l'hôpital à 3 h du matin. 19 personnes ont dû être relogés pour la nuit ",a annoncé le bourgmestre d'Anderlues, Philippe Tison.

D'après le bourgmestre, le feu aurait démarré de la cave, probablement du local où se situent les poubelles. Une enquête a été ouverte, car il pourrait s'agir d'un incendie volontaire" a-t-il déclaré.

Un immeuble de six étages de la Cité Jardin du Fief a dû être évacué vers 1h00 du matin et plusieurs personnes ont été intoxiquées. Des enfants ont été bloqués au 6ème, au 3ème et au 4ème étage.

Le plan catastrophe a été déclenché et une dizaine de camions pompiers et les services de secours ont été mobilisés.

