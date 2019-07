Plan canicule de la Ville de Bruxelles: un numéro vert pour surveiller... et briser l'isolement

Jusqu'à 34 degrés sous le soleil ce mardi... 39 demain, 40 jeudi! C'est bel et bien parti pour 3 jours de canicule. Le code rouge de l'IRM a d'ailleurs exceptionnellement été activé. De son côté, la Ville de Bruxelles active son plan canicule dès que le mercure dépasse les 28 degrés. Cela fait donc quelques jours qu'on se prépare, dans la capitale, avec les équipes des Maisons de Quartier. Concrètement: les personnes fragilisées (ou leurs proches) peuvent s'inscrire via le numéro gratuit 0800 35 550... Et avoir la garantie d'être appelée durant ces pics de chaleur.

Delphine Cogghe est assistante sociale à la Maison de Quartier Rossignol de Neder-Over-Hembeeck. Tous les jours cette semaine, elle passe les mêmes appels à une soixantaine de personnes inscrites sur la liste de la commune. C'est une sorte de veille, assortie de conseils. "Chaque fois qu'une nouvelle personne nous est signalée, elle rentre dans un listing, explique l'assistante sociale, et tous les jours, on leur téléphone pour savoir comment elles vont et si elles n'ont besoin de rien. En cas de besoin, on convient d'une visite à domicile si elles le souhaitent, une visite de soutien, pour voir si tout va bien, et veiller à ce qu'elles aient à boire à proximité".

Briser l'isolement

Ces visites sont parfois rendues par des étudiants jobistes employés par les Maisons de Quartiers, la plupart sont des étudiants dans le domaine social et accompagnés dans leur tâche.

Si ce plan canicule vise avant tout à protéger les personnes âgées des conséquences de la chaleur, dans les faits, il s'agit aussi de briser leur isolement, explique Alexis Coter, responsable communication des Maisons de Quartier pour la Ville de Bruxelles: "C'est appeler des gens qui sont isolés et voir avec eux ce qu'on peut faire pour les aider, les écouter, être une oreille attentive, parfois, suffit amplement (...) Ici, ce sont surtout les personnes âgées qui sont visées. Mais le service est aussi proposé aux personnes handicapées ou plus faibles physiquement ou psychologiquement, il n'y a pas de limite d'âge, toute personne dans le besoin peut nous appeler. La seule condition, c'est qu'elle réside sur le territoire de la Ville de Bruxelles".

600 personnes sont jusqu'à présent inscrites via ce numéro 0800 35 550 accessible durant les heures de bureau pour la Ville de Bruxelles, Neder-Over-Heembeek, Haren et Laeken. D'autres communes ont aussi mis en place un numéro vert, ils s'agit du 0800 98 990 à Anderlecht, et du 0800 85 903 à Koekelberg. Notez que dans la plupart des autres communes bruxelloises, des lignes spécifiques ont également été mises en place et sont consultables sur leur site internet.