Plainte au pénal contre Twitter : les victimes de "revenge porn" doivent être mieux défendues

C’est une première : l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes vient de déposer plainte au pénal contre Twitter. Depuis le 1er juillet dernier, l’Institut est compétent pour assister les victimes de diffusion non consensuelle d’images intimes, et le média social est en ligne de mire.

"Par rapport à ce fléau qu’est la diffusion d’images intimes sans consentement de la victime, les médias sociaux sont de plus en plus coopérants, à l’exception de Twitter", indique Véronique Debaets, pour l’Institut. "Peut-être parce que jusqu’ici, ils ne sont pas venus aux tables rondes que nous organisons pour améliorer la médiation dans le but de protéger au plus vite les victimes ".

Car ce qui compte avant tout, en cas de diffusion de photos ou de vidéos, c’est d’aller vite. La loi permet au tribunal de première instance d’ordonner en extrême urgence le retrait des contenus incriminés. Le diffuseur ou l’opérateur télécom a alors 6 heures pour retirer ou masquer ces contenus.

"Avec Twitter, c’est compliqué", poursuit encore Véronique Debaets : "dans le cas qui nous occupe, le média social a dans un premier temps, retiré les contenus, à plusieurs reprises même, mais ils ont continué à circuler malgré tout, et Twitter s’est alors abstenu d’intervenir. Par ailleurs, quand on a demandé à Twitter de retirer les contenus préjudiciables, celui-ci a réclamé des informations personnelles concernant la victime. Celle-ci, traumatisée, s’est rétractée. Dès lors, nous avons voulu ici marquer le coup. La victime ne doit pas se trouver découragée face aux démarches à faire !"

Twitter, déjà critiqué pour son manque de réactivité dans ce domaine a modifié quelque peu sa politique depuis 2017, mais il semble bien qu'un nouveau coup de boost soit nécessaire.