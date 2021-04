Placements d'enfants : sont-ils trop nombreux en Belgique ?

6535 c’est le nombre d’enfants placés en 2020 en Belgique. Des placements décidés par la justice et basés sur des rapports des services d’aides à la jeunesse dans le but de protéger les enfants. Conflit avec les parents, décrochage scolaire et parfois cas de maltraitance ; pour éviter que les situations ne dégénèrent, il arrive que les enfants soient éloignés des parents et placés dans des institutions ou des familles d’accueil. C’est le cas aujourd’hui de 32% des enfants qui font appel aux services d’aide à la jeunesse.

Pour Julie (nom d’emprunt), tout commence en 2017. A l’époque, elle est divorcée et doit gérer la garde partagée de ses trois enfants. Les relations entre ses enfants et leur père se passent mal. L’aîné est en décrochage scolaire et Julie commence à perdre pied. Elle décide alors de faire appel au service d’aide à la jeunesse (SAJ). Après plusieurs rencontres, la situation ne s’améliorant pas, on lui propose un placement d’urgence d’une vingtaine de jours. Le but : éloigner les enfants d’une dynamique familiale malade tout en permettant à Julie de souffler.

"Le service d’aide à la jeunesse (SAJ) avait prévu de faire un bilan de la situation. On avait parlé d’hospitalisation pour faire un bilan de la dynamique familiale mais comme on tardait à avoir de la place pour ce bilan, on m’a proposé de les mettre en centre d’accueil d’urgence vingt jours pour que je puisse me reposer". Pour Julie, c’est à partir de ce moment-là que la situation lui a échappé. "Le bilan à l’hôpital pour lequel j’avais donné mon accord n’était pas un bilan de dynamique familiale mais un bilan dirigé contre ma personne". Julie va plus loin encore et explique : "J’ai eu le tort de faire aveu de faiblesse et de dire que j’avais besoin d’aide et on m’a trouvé mille et une choses pour m’accuser d’être réellement incapable de m’occuper de mes enfants. J’ai eu le tort de parler des difficultés de mes enfants avec leur papa et j’ai été accusée d’aliénation parentale c’est-à-dire qu’ils ont considéré que c’était moi qui montais les enfants contre le papa ; qu’il n’y avait rien de sérieux. On me disait que les enfants mentaient et que c’était moi qui leur mettais des paroles dans la bouche".

Au final, ce placement d’urgence va être prolongé jusqu’à cinq semaines, "le service d’aide à la jeunesse me fait signer des prolongations de mandats sans que je ne comprenne réellement de quoi il s’agit", explique Julie. Julie décide alors de ne plus signer aucun document. "Les services d’aide à la jeunesse vont alors me renvoyer devant un juge de la jeunesse avec un dossier accablant demandant le placement des enfants", explique-t-elle. Le juge va alors décider de placer les enfants. Cela durera plus d’un an.

Je parlais de mon père de ce qu’il faisait, de comment je le voyais mais on ne me croyait pas parce que soi-disant j’étais trop jeune pour pouvoir dire la vérité.

A l’époque, l’aîné, Benjamin (nom d’emprunt), ne veut plus voir son père. Il l’explique à plusieurs reprises à des psychologues et responsables des services dans lesquels il est placé : "Je parlais de mon père de ce qu’il faisait, de comment je le voyais mais on ne me croyait pas parce que soi-disant j’étais trop jeune pour pouvoir dire la vérité et c’est ce qui a mené à des décisions qui n’allaient pas du tout dans mon sens et qui me nuisaient limite parfois ; dont le placement et la reprise des visites chez mon père".

Pour Julie, la décision de placer ses enfants "a été prise vite mais surtout elle n’était pas justifiée. Ce n’était pas de l’aide. On voulait m’enlever mes enfants".