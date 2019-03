Place des femmes dans les carnavals: quand les hommes se rangent derrière l'argument de la "tradition"

Quelle place pour les femmes dans les différents carnavals en Belgique ? Le sujet est sensible et ne manque pas de faire réagir. Vendredi, la RTBF diffusait le témoignage d’une femme de gille de Binche. Elle évoquait son rôle de l’ombre lors de ce moment clé du folklore binchois. Aussitôt, c’est la levée de boucliers sur les réseaux sociaux. Des centaines d’internautes réagissent et soulignent l’importance du respect de la tradition. Une tradition qui, selon le site officiel du carnaval de Binche, confie à la femme un rôle « dans l’ombre du héros binchois ». La compagne du gille est « son double essentiel, en privé comme en public. […] Ni tout à fait spectatrice, ni tout à fait actrice, c’est pourtant au cours du déroulement même du spectacle que la femme de gille tient son rôle le plus visible et sans doute le plus ingrat aux yeux du public ».

Le rôle de gille lui-même est le plus souvent masculin. Sauf à Besonrieux (La Louvière), rappelle Sudpresse, et jusqu’à récemment à Estinnes où la dernière femme gille a quitté les rangs des « Amis réunis » en 2018. « Nous acceptons toujours les filles jusqu’à l’âge de 12 ans, après c’est terminé, elles doivent partir, même si cela fait un pincement au cœur, mais elles connaissent la règle dès le départ. Être gille est et reste une histoire d’hommes », explique Jean-Pierre Delplanque, président des amis réunis à nos confrères du groupe Sudpresse.

Jusqu’où faire peser la tradition ?

Même son de cloche (ou plutôt de tambour) à Fosses-la-Ville où l’état-major qui chapeaute la marche Saint-Feuillen a refusé qu’une femme participe à l’événement. Celle-ci souhaitait remplacer son père trop fatigué pour endosser l’uniforme. Résultat : un non catégorique au terme d’un vote mené auprès des marcheurs. « J’entends des remarques disant qu’une femme doit rester dans sa cuisine faire sa soupe ou alors on me dit de rester dans mon jardin pour faire le tambour-major toute seule pour ne déranger personne… On perd complètement l’essence de la Marche selon moi. »

La tradition, c’est l’argument numéro 1 des défenseurs des carnavals. « A l’origine, les masques étaient portés par les hommes, car le masque servait à incarner un esprit surnaturel, justifie par exemple Clémence Mathieu, la directrice du Musée international du carnaval et du masque interrogée ce samedi sur La Première. Et donc, revêtir un masque pouvait être dangereux. Il s’agissait donc de protéger les femmes et leur laisser la possibilité de donner naissance. Maintenant, je pense que le problème est que nous sommes aussi dans une société où nous pouvons prendre tout à l’extrême. Or, il faut remettre les choses à leur place : nous sommes dans quelque chose de traditionnel. »

Sauvegarder ne signifie pas pour autant fixer ou figer le patrimoine

Françoise Lempereur, maître de conférences à l’Université de Liège, invite à « relativiser le poids de la tradition ». Cette spécialiste de la transmission du patrimoine immatériel met en avant un texte établit par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) en 2003 (à retrouver en détail en cliquant ici). Dans sa « convention pour la sauvegarde du patrimoine immatériel » de l’Unesco, signée par la Belgique en 2006, on peut lire : « Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire. »

Du point de vue de l’Unesco, « sauvegarder ne signifie pas pour autant fixer ou figer le patrimoine culturel immatériel sous quelque forme 'pure' ou 'originelle' que ce soit ». Pour Françoise Lempereur, c’est un des aspects oubliés par les organisateurs de certains événements qui deviendraient plus catholiques que le pape. « Les dirigeants des marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse sont dans cette voie-là », observe-t-elle. Les femmes participent à l’événement, mais pas parmi les marcheurs, au motif qu’il n’y avait pas de femmes dans les rangs des armées de Napoléon. Là aussi, elles occupent un rôle de second plan. « On les retrouve au poste de cantinières et de vivandières. Les femmes peuvent également évoluer au sein des comités qui organisent les Marches », peut-on lire sur le site internet du patrimoine culturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Femmes et hommes au même niveau ? Une... « tradition » à Malmedy

Des évolutions, plus ou moins anciennes, montrent que le patrimoine carnavalesque n’est pas toujours figé en Belgique. En 2017, une société de femmes a défilé pour la première fois au carnaval de Binche. Une idée lancée à l’époque « pas pour faire de l’ombre au Gille, juste pour s’amuser entre femmes ». A Malmedy, cela fait bien plus longtemps que les femmes prennent part aux festivités au même titre que les hommes. Lors du Cwarmê, le carnaval local, la Haguète a pour mission de faire agenouiller les spectateurs qui doivent ensuite s’excuser en wallon. Un rôle tenu aussi bien par les hommes que par les femmes depuis plusieurs décennies. Pour Danielle Justin, une Malmédienne qui participe à l’événement depuis 1969, « c’est comme ça, c’est une tradition ».