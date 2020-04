Pister les contaminations par les call centers, et après? Les médecins généralistes en première ligne pour le suivi des patients

Dans les prochaines semaines, la Belgique se dotera d’un call center pour prendre contact avec les personnes testées positives au Covid-19 afin de lister, avec elles, les personnes qu’elles ont pu contaminer.

Mais quel sera le rôle du personnel soignant de première ligne ( médecins généralistes, kiné, infirmier(es) à domicile) ?

Du côté du gouvernement, comme du côté du personnel de la santé, chacun s’accorde à penser que pour être efficace, ce call center doit s’appuyer sur une stratégie d’accompagnement des personnes appelées et/ou testées positives au Covid-19.

Jean Macq est professeur de santé publique à l’UCLouvain. Selon lui, les stratégies mises en place depuis le début de la pandémie relèvent plus de " stratégie militaire ", que de " soins ". Il est plus que temps, aujourd’hui de changer la donne.

Nous sommes à la 3ème phase de la pandémie et elle se passera à domicile

Il s’explique : " Nous arrivons à une 3ème phase. La 1ère était la crise dans les hôpitaux. La 2ème, la crise dans les maisons de repos. La 3ème se passera au domicile. Nous pouvons rester dans une logique de contrôle de l’épidémie et nous devrons chercher les cas index qui présentent des symptômes et sont positives et ensuite chercher tous les contacts qu’aurait eu cette personne.

Mais certains peuvent être positifs sans pour autant se sentir malades. S’ils sont travailleurs indépendants, ils peuvent décider de continuer à circuler. Comment imposer une quarantaine à une personne qui ne se sent pas malade?. Les prestataires proches des gens, médecin généraliste, infirmier(e) et kinés, sont seuls capables de jauger la situation précise. Nous avons besoin de ces prestataires pour comprendre et convaincre les gens d’adopter la meilleure attitude possible. "

Le médecin généraliste, un conseiller et pas un policier

Contrairement à la Chine ou la Corée du Sud, pas question pour les médecins de dicter aux patients une conduite à suivre . Comme en Allemagne, les prestataires de première ligne vont construire un autre rapport qui se base sur la confiance réciproque. " Normal, nous précise Jean Macq, le médecin a un lien beaucoup plus fort qu’une voix de call center. "

Paul De Munck, président du GBO, le groupement belge des omnipraticiens, confirme que des contacts sont en cours avec les autorités pour mettre en place une stratégie d’accompagnement des personnes contactées par le call center.

Sans ambage, il nous répond: " La médecine générale va bien sûr jouer son rôle, comme par exemple tester les personnes contactées puis les conseiller. Le médecin doit organiser le suivi de ces patients. Personne et certainement pas les médecins ne vont imposer aux gens de se mettre en quarantaine. C’est une responsabilité sociale collective qui doit être mise en place pour que ça marche. "

Pour Paul de Munck, le médecin généraliste, peut jouer un rôle majeur car ses patients sont habitués à lui demander des conseils et à être orientés.