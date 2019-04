Pirates de la route: les Tesla autonomes pourraient être déviées de leur trajectoire

C’est l’une des fonctions phares des voitures de la marque Tesla : un pilote automatique qui prend le volant à votre place grâce à une série de capteurs et d’algorithmes sophistiqués. La voiture garde alors ses distances avec les autres véhicules et change de bande si nécessaire. Et c’est bien dans ce dernier cas que les choses peuvent devenir dangereuses, comme le signale Radio-Canada sur son site internet.

Des chercheurs du Keen Security Lab ont mis au point une technique plutôt inquiétante, détaillée dans un article (en anglais) à retrouver en cliquant ici. Le principe : placer des capteurs sur la route pour tromper la voiture et influencer son comportement. Celle-ci, pensant prendre la bonne direction, dévie… sur la voie qui roule en sens inverse. Bien sûr, le conducteur peut à tout moment reprendre le contrôle de sa voiture. Mais il suffit d'un moment d'inattention pour provoquer un accident.