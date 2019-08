Pique-nique zéro déchet à l’école : c’est possible

"À l’intérieur, il y a toujours le même tissu un peu plastifié spécialement conçu pour l’alimentation, explique-t-elle. Le soir quand les tartines ont été mangées, on passe juste un petit coup de loque puis une fois par semaine on les passe en machine dans un petit sac pour les protéger".

Il faut dire que le choix est de plus en plus grand pour éviter l’utilisation de film alimentaire ou de papier aluminium. Dans sa maison d’Auderghem, Géraldine Van Rijckevorsel passe des heures derrière sa machine à coudre. Cette passionnée de couture et mère de quatre enfants a développé toute une gamme de sacs en tissus pour des pains, des sandwichs, des tartines, des fruits ou des collations.

"Quand j’ai mon kilo d’amandes, j’en ai pour un petit temps. J’ai refait mon stock et je ne vais plus en acheter avant un bon moment", précise Violette.

Cette ancienne institutrice s'est dit qu'il était temps de changer.

"Il y a dix ans, on ne parlait pas du tout de zéro déchet. Et c'est vrai que dans les boîtes des enfants il y avait beaucoup de cellophane et d'aluminium. Puis il y avait toutes les tartines qui se mélangeaient, c'est pourquoi j'ai pensé à faire des petites pochettes pour bien séparer le tout", précise la couturière.

Une gourde permet d'éviter 3kg de déchets par an

Les emballages réutilisables peuvent réduire de façon drastique nos déchets. Si on utilise une gourde à la place d'une petite bouteille de 50 cl chaque jour par exemple, on évite 3kg de déchets par enfant et par année scolaire.

C'est le calcul de l'asbl Ecoconso qui précise que l'avantage est aussi financier. "On conseille souvent une gourde en verre ou en inox qui coûte entre 20 et 30 euros, explique Renaud De Bruyn, expert déchets chez Ecoconso. Et c'est très vite rentabilisé. Si vous buvez chaque jour de l'année un litre d'eau du robinet, cela vous coûtera moins de 2 euros par an. Pour l'équivalent en bouteille plastique, vous payerez 70 à 400 euros par an en fonction des marques et des bouteilles".