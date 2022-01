Pigments interdits, nouvelles encres… : pour l’instant certains tatoueurs sont "dans l’impossibilité de travailler légalement"

Gros changement dans le monde du tatouage. A partir de ce mardi 4 janvier 2022, une nouvelle réglementation européenne interdit l’utilisation des pigments rouge, jaune et orange pour encrer la peau. Cette loi ne vise d’ailleurs pas uniquement les couleurs : en tout, 4000 substances contenues dans l’encre de tatouage ont été bannies ou ont vu leur seuil diminué. En ce jour de bascule, de nombreuses questions se posent tandis que certains tatoueurs se retrouvent en ce moment sans aucune bouteille d’encre légale dans leurs tiroirs. Qu’est-ce qui change concrètement ? Pourquoi bon nombre de tatoueurs voient cela comme une catastrophe ? On fait le point. Rouge, jaune, orange : les tatoueurs temporairement à sec ? A cause de cette nouvelle réglementation européenne, les composants des encres de tatouage (noir et de couleur) ont dû être complètement modifiés. Certaines substances incluant les pigments traditionnels du rouge, jaune et orange ont été interdites. Cela signifie-t-il qu’on doit dire adieu à ces trois couleurs de tatouage ? Non, car "les fabricants d’encre ont trouvé des alternatives pour obtenir les mêmes couleurs, sans utiliser les pigments interdits", explique Gwenaelle Réaume, secrétaire administrative à l’ASBL Tatouage Belgique. Dans l’impossibilité de travailler légalement Cependant, les tatoueurs ne peuvent pour l’instant pas travailler légalement avec de la couleur. La raison est simple : "aucun tatoueur n’a encore reçu les nouvelles bouteilles d’encre de couleur, les seules à être désormais légales", explique Gwenaelle Réaume. Pire : certains tatoueurs n’ont même pas la base, c’est-à-dire pas d’encre noire. "Avec ces nouvelles règles, l’encre noire a aussi dû être modifiée", explique Gwenaelle Réaume. "Cette nouvelle encre noire est déjà disponible sur le marché, mais elle est en rupture de stock. En ce moment, il y a donc des tatoueurs qui n’ont aucune bouteille d’encre légale — ni noire, ni de couleur — et qui sont donc dans l’impossibilité de travailler légalement". Et cette situation ne va pas s’arrêter en un clin d’œil. Selon TekTik, principal fournisseur de matériels et d’encres de tatouage en Belgique, il n’est même pas sûr que tous les tatoueurs reçoivent leurs encres avant le mois de février.

Face à ce problème logistique, la secrétaire administrative de Tatouage Belgique ne comprend pas que le SPF Santé publique ne se montre pas plus souple vis-à-vis des salons de tatouages. Les autorités ont en effet déjà annoncé qu’il y aurait des contrôles pour vérifier qu’aucune encre de l’ancienne génération ne soit utilisée. "On nous contrôle sans tenir compte du fait qu’il n’est pas possible de nous approvisionner en produits légaux en ce moment", dénonce Gwenaelle Réaume. Certains vont continuer à tatouer avec les anciennes encres "Nous sommes perdus, d’autant qu’on ne sait pas quand la situation va se débloquer," ajoute Gwenaelle Réaume. "Dans le milieu, les réactions sont diverses. Une partie des tatoueurs ne va travailler qu’avec du noir, d’autres vont continuer à tatouer avec les anciennes encres. On connaît aussi une tatoueuse qui a décidé de ne reprendre ses activités qu’en février, en espérant recevoir les nouvelles bouteilles d’ici là."

Pourquoi ce retard ? Les fabricants ont dû se dépêcher

En interdisant certains pigments et substances, l’Union européenne a voulu rendre les encres de tatouage moins nocives. Une mesure qualifiée de "surprotection" par certains toxicologues qui n’y voyaient pourtant rien d’alarmant, même si certaines substances contenues dans les encres sont cancérigènes. Ainsi, dès que la décision européenne a été prise (en décembre 2020), les fabricants d’encre de tatouage ont eu 12 mois pour trouver une nouvelle formule. "Un an, c’était très court pour trouver des alternatives, d’autant que la liste de substances à enlever était interminable", explique Davy D’Hollander, directeur général de TekTik, fournisseur d’encres de tatouage en Belgique. "On peut facilement produire une encre sans certaines substances, mais la question est de savoir quelle est la qualité de cette encre ? Il a fallu faire de nombreux tests. Les fabricants ont dû vérifier par exemple si cette encre cicatrisait correctement, si elle restait bien sur la peau, etc.", explique Davy D’Hollander. Quelle qualité ? "Difficile à dire" Aujourd’hui, alors que les nouvelles bouteilles de couleur se font toujours attendre, Davy D’Hollander espère que cette nouvelle génération d’encre donnera "de bons résultats". "Les dégradés de couleurs vont-ils être corrects ? Les encres vont-elles donner un bon résultat sur le long terme ?". Mais il l’admet : "Tant que les tatoueurs n’ont pas testé eux-mêmes, c’est difficile à dire". ►►► A lire aussi : Des couleurs de tatouages interdites en 2023 : réel danger ou surprotection de la part de l’Europe ? "Personnellement", ajoute-t-il, "je crois que c’est un pas en arrière. Les encres utilisées jusqu’ici étaient safe tandis qu’aujourd’hui, on se pose un tas de nouvelles questions. Par exemple : après le retrait de certaines substances, le produit va-t-il encore pouvoir se conserver de la même manière après ouverture ? On se le demande."

Les tatoueurs s’inquiètent pour le bleu et le vert

Autre grande inquiétude du monde du tatouage : l’avenir du vert et du bleu. Les deux pigments seront en effet interdits dès 2023. "Si les fabricants ont trouvé une alternative au jaune et au rouge, ça s’annonce beaucoup plus compliqué pour le bleu et le vert", explique Gwenaelle Réaume. ►►► A lire aussi : Des encres interdites chez les tatoueurs : "C’est comme priver un boulanger de sa farine !" "Le bleu et le vert, c’est la grande question car il n’existe pas d’alternative", confirme Davy D’Hollander. "Les fabricants ont encore un an pour trouver une solution mais sincèrement, je ne sais pas s’ils y arriveront."

