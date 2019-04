Piétons tués: que faire pour mieux protéger les "usagers faibles"?

Une femme de 30 ans est décédée dimanche à Bruxelles sur l'avenue de Jette, près de Simonis. La victime traversait sur un passage pour piétons quand elle a été percutée par une voiture qui venait de dépasser deux véhicules à l'arrêt par la droite, via la piste cyclable. Ce comportement totalement banni par le code de la route a, ici, de lourdes conséquences. Et ce n'est pas un fait isolé: chaque année, 200 piétons sont tués ou gravement blessés en Belgique alors qu'ils traversent sur un passage, note l'institut Vias. Que peut-on donc faire pour assurer plus de sécurité aux usagers "faibles"?

Aussi bien du côté de la police de la zone Ouest, de la Région bruxelloise et de l'institut Vias, la première réponse est la même: "Que voulez-vous qu'on fasse contre les fous du volant?" Dans l'exemple cité, "on est clairement devant un gros problème de comportement", commente Benoît Godart (Vias). Devant un "pirate de la route", renchérit Marc Debont, porte-parole du ministre bruxellois de la Mobilité.

Mais même si les routes ne seront jamais totalement à l'abri des "pirates", des améliorations restent possibles."On peut par exemple augmenter le nombre de radars automatiques ou changer les infrastructures", commente Benoît Godart, "mais ces améliorations ont leurs limites".

Dos d'âne?

Dos d'âne, casse-vitesse ou coussin berlinois: toutes ces infrastructures ont pour but de limiter la vitesse des automobilistes. Toutefois, précise Benoît Godart, "on ne peut pas mettre un dos d'âne devant tous les passages piétons. De plus, les riverains s'en plaignent beaucoup car lorsqu'une voiture roule dessus cela crée des vibrations, qui attaquent parfois leurs façades."

Par ailleurs, "pour l'instant c'est la mode des SUV. Pour ces grosses voitures, l'impact des casse-vitesse est limité."

Potelets, pistes cyclables surélevées

A certains endroits, la piste cyclable est surélevée ou protégée de la route par des potelets. Une piste de solution? Oui mais, déplore Marc Debont, " certaines voitures roulent alors sur le trottoir et mettent en danger les passants, ou utilisent ces pistes cyclables surélevées comme place de parking". Bref, certains conducteurs tenteront toujours de ruser.

Des passages piétons protégés?

Le code de la route est très clair: "Aux endroits où la circulation n’est réglée ni par un agent qualifié, ni par des feux, le conducteur ne peut s’approcher d’un passage qu’à allure modérée. Il doit céder la priorité aux piétons qui y sont engagés ou sont sur le point de s’y engager". Le piéton a donc la priorité. Pourtant, près d'un accident sur trois impliquant des piétons se produit sur un de ces passages.

Le chiffre diffère beaucoup en fonction du type de passage. Les non-protégés (sans feux ni agent de police) sont ainsi beaucoup plus dangereux. En 2017, 1242 piétons ont été tués ou blessés sur un passage non protégé, alors que ce chiffre tombe à 299 pour les passages protégés par un feu. Faut-il dès lors mettre des feux à tous les passages piétons? "Ce n'est pas réaliste", répond Benoît Godart, "il faut avant tout identifier les zones les plus problématiques et travailler dessus".