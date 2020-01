Pièges, mauvaises graisses… pourquoi il vaut mieux éviter les filets de nourriture pour oiseaux

FABRIQUER DES BOULES DE GRAISSE POUR LES OISEAUX - 21/01/2020 C'est l'hiver, il fait froid : il est temps d'aider les petits oiseaux de nos jardins et pas n'importe comment ! On voit ensemble comment fabriquer des boules de graisse hyper facilement ! C'est également une bonne idée pour occuper vos enfants un après-midi et aider notre biodiversité en même temps ! S'ABONNER : http://bit.ly/1P61t0Y INSTAGRAM : http://instagram.com/mariewild FACEBOOK : http://facebook.com/mriewild TWITTER : http://twitter.com/mriewild Tu peux aussi remplir mon questionnaire pour m'aider dans mes futurs reportages animaliers : https://goo.gl/forms/wtwgfwh0evU6MkvD3 Merci d'avoir regardé et d'être de plus en plus nombreux à me suivre ! Ensemble on peut faire évoluer les choses ♡