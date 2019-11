Pièces rouges: toutes les questions que vous vous posez sur leur abandon

Cela fait un an que l'on sait les pièces de 1 et 2 centimes d'euro condamnées en Belgique. En novembre 2018 , le ministre des Finances Kris Peeters avait annoncé que le gouvernement fédéral avait approuvé un projet d'arrêté royal pour restreindre l'usage de ces pièces. En conséquence, les commerçants devront obligatoirement arrondir à 5 centimes tous les paiements en espèces. Mais d'où vient cette décision ? On vous explique tout.

La Belgique a d'abord appelé la population à rendre les pièces rouges à la Banque nationale, mais depuis, le gouvernement est allé plus loin : arrondir systématiquement le montant total des achats des clients à 5 centimes près. Cette mesure était déjà possible depuis 2014, mais très peu populaire chez les vendeurs, qui estimaient qu'un arrondi vers le haut n'était pas un très joli geste commerçant.

L'autre raison, c'est le coût de ces pièces. Frapper et transporter des monnaies qui circulent très peu et finissent au mieux chez des collectionneurs, quand elles ne traînent pas au fond des tiroirs du Belge moyen. Un "énorme gaspillage", estime le SPF finances.

En revanche, les prix pourraient changer dans les petits commerces et au marché : le prix au kilo des fruits et légumes n'est généralement pas arrondi. Si toutefois vous voulez payer la somme exacte, il reste une solution : payer en chèque ou en carte bancaire plutôt qu'en espèces. Attention cependant, certains commerçants peuvent appliquer l'arrondi par CB. Ils doivent pour cela l'afficher.

La Belgique est-elle le seul pays européen concerné?

Non, la Belgique y pense depuis longtemps mais elle n'est pas la première à mettre en place cette mesure. Dès janvier 2002, juste avant le lancement de l'euro, la Finlande avait obligé les commerçants à arrondir leurs prix aux 5 centimes, dans le but avoué de réduire au maximum la circulation des pièces de 1 et deux centimes. En septembre de la même année, c'était au tour de nos voisins néerlandais de bannir progressivement leurs plus petits "rostjes". Pour sa part, l'Italie a cessé d'émettre ces pièces en janvier 2018.

Côté français, on y réfléchit aussi, d'autant que le pays avait déjà arrêté la production de pièces d'un franc en 1979. En 2004, 74% des Français étaient favorables à l'abandon de la pièce de 1 centime, selon une étude européenne. Mais certains affirment que c'est une fausse solution, et que le coût des pièces de centimes n'est pas si élevé. "Cette façon de voir les choses est erronée, avançait Christophe Beaux, le PDG de la Monnaie de Paris, dans une interview au magazine Challenges en 2013. La valeur économique d'une pièce, ce n'est pas son coût de fabrication mais sa valeur d'échange sur les marchés, qui découle notamment de sa vitesse de circulation. Or, les centimes d'euros circulent énormément entre personnes, quand elles vont acheter du pain, des journaux, ou d'autres produits du quotidien. Leur importance dans l'économie est donc bien plus importante que leur simple valeur faciale ou que leur coût de fabrication." Le monnayeur français rappelait notamment que pour les milieux modestes, chaque sou compte.