Pic de pollen de graminées : la concentration est trois fois supérieure à la moyenne

Le réseau de Surveillance Aérobiologie Belge mesure la concentration de grains de pollen de graminées dans l’air. En ce début de mois de juin, il a observé la concentration de graminées monter en flèche. Ce mardi, on mesurait 256 grains/m³ à Bruxelles. Une concentration nettement plus élevée que la moyenne de 80 grains/m³, calculée à la même période sur les dix dernières années. Et il faut savoir aussi que le seuil critique auquel les allergiques ressentent les premiers symptômes se situe à 50.

Alors, avons-nous battu tous les records en la matière ? Non. En 2015, le taux de grains de pollen par m3 le plus élevé a été de 282. En 2016, il a grimpé jusqu'à 330... Une averse permet de rabaisser ces pics. Mais ceux-ci peuvent repartir très vite à la hausse. Impossible de donner des prévisions au-delà de jeudi. Mais il est clair que les conditions météorologiques actuelles, temps sec, venteux et doux, sont très favorables à la dispersion du pollen dans l'air.

"Ce pic est sans doute dû au retard qu’il y a eu dans la saison des graminées", analyse Nicolas Bruffaerts, responsable du Réseau de Surveillance des pollens en Belgique. Le temps maussade aura au moins donné un peu de répit à celles et ceux qui souffrent du rhume des foins. Certaines espèces de graminées qui devaient fleurir en mai déploient seulement leurs pétales maintenant. "Puis la semaine de pluie intense qu’on a eue a retardé la dispersion du pollen dans l’air. Maintenant que les températures remontent et que le temps est sec, les graminées émettent du pollen dans l’air en grande quantité."

Nez qui coule, toux et difficultés respiratoires : des indices qui indiquent que vous pourriez être victime du rhume des foins. Mais ces symptômes peuvent facilement être confondus avec ceux du rhume ou d’une grippe. Cumulés à de la fièvre ou des douleurs musculaires, ils peuvent aussi laisser penser à une infection bien d’actualité : le coronavirus. Le premier réflexe est donc de consulter votre médecin traitant pour constater l’allergie et de suivre ses recommandations.

Il existe en outre une série de réflexes à adopter pour contrer les ravages des graminées : "Porter des lunettes de soleil pour éviter les contacts trop directs avec les yeux, se laver les cheveux avant de filer sous les couettes, ne pas faire sécher le linge à l’extérieur, se nettoyer le nez avec de l’eau physiologique, utiliser des mouchoirs jetables, éviter de faire du sport à l’extérieur aux moments les plus secs de la journée ou de tondre la pelouse vous-même", conseille Nicolas Bruffaerts.

Mais au-delà des conseils, pas toujours simples à suivre, il y a les traitements. Françoise Pirson est allergologue aux cliniques universitaires UCLouvain et elle insiste sur le fait de commencer le traitement à temps : " Il faut commencer avant l'apparition des premiers symptômes et continuer le traitement jusqu'à la fin de la saison. Et surtout ne pas changer d'antihistaminique après quelques jours." Et si malgré la prise de médicaments, le patient ne voit pas son état s'améliorer, il doit consulter son médecin traitant.

Mais peut-on guérir de telles allergies? La réponse du Dr Pirson est claire : " Il y a un très faible pourcentage de gens qui guérissent et ce n'est pas avant un certain âge, souvent au-delà de 60 ans. " La guérison est donc rare et tardive.

Une autre solution est de passer par l'immunothérapie qui permet, en quelque sorte, de désensibiliser le patient. " Ce traitement n'est appliqué qu'aux personnes qui ne répondent pas au traitement médical classique. De plus, ses indications sont limitées. Par exemple, le patient doit être mono-allergique. " Conclusion du Dr Pirson : l'immunothérapie n'est donc pas un remède qui peut être appliqué à tous.

Mais il faudra encore de la patience aux allergiques pour respirer à pleines narines : "La saison des graminées est l’une des plus longue. Elle commence généralement en mai pour finir fin juin."