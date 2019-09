Pia, 10 mois : sa maladie dépistée à la naissance en Wallonie, pas en Flandre

L’amyotrophie spinale est mortelle pour les enfants en bas âge car elle provoque une atrophie des muscles qui empêche notamment le fonctionnement des poumons ou du cœur. Depuis mars 2018, les nouveau-nés de la Fédération Wallonie-Bruxelles peuvent subir un dépistage de SMA.

"Les compétences de santé sont régionalisées et effectivement, en Wallonie, pour l’amyotrophie spinale, il y a une campagne de dépistage à la naissance qui a été effectuée. 36.000 bébés ont été screenés et parmi eux, six bébés sont porteurs de cette anomalie. Ceci est très important parce que dans le cadre de l’amyotrophie spinale, il faut pouvoir détecter le plus rapidement possible la maladie, avant l’apparition des symptômes " explique Grégory Willocq, porte-parole de Pharma.be.

Les nourrissons de deux ou trois jours passent le test de Guthrie, ce qui permet de détecter une liste de maladies congénitales. Côté flamand donc, question de choix politique, cette maladie rare n’est pas dépistée.

Le médicament Zolgensma est-il efficace ?

Le professeur de l’université de Liège et d’Oxford, Laurent Servais, est à l’origine de ce projet wallon de dépistage. Rencontré par nos confrères de La Libre Belgique, il explique le Zogensma, le médicament le plus cher au monde, n’a pas démontré d’efficacité pour les enfants atteints d’amyotrophie spinale de plus de 7 mois. Selon lui, la seule étude publiée démontre qu’il n’est efficace que sur les enfants de moins de 7 mois.

Pourtant, Pia est déjà âgée de plus de 10 mois. Les parents sont néanmoins conscients que le médicament ne soignera pas définitivement leur fille. "Nous savons très bien qu’il n’est pas possible de la guérir totalement. Le diagnostic a été posé quand elle avait 4 mois et ses muscles étaient déjà touchés. Mais une vie dans une chaise roulante, ce serait déjà très beau. Et tout ce qui viendra en plus, ce sera le bienvenu." explique Ellen De Meyer, la mère de Pia.

Nathalie Goemans est professeure de neurologie pédiatrique à l’UZ Leuven. Elle comprend la détresse des parents mais, elle aussi, reste réservée quant aux résultats de l’injection : "Les effets sont très concluants pour cette thérapie génétique s’il est administré dans un stade précoce de la maladie ou même de préférence avant qu’il n’y ait des symptômes. Mais je crains que pour cette petite fille, qui a déjà 9 mois, il n’y ait pas les effets escomptés. Ce qui est absolument sûr, c’est qu’il n’y aura pas de guérison… Mais peut-être que ça stabilisera l’enfant dans le stade actuel de la maladie mais ça la laissera quand même dans un état de paralysie assez avancé…"