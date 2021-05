"Physiquement, une frontière, ça ne ressemble à rien": définir les limites de la Belgique, ce n’est pas si simple que ça

Ainsi, les frontières ne sont pas complètement figées, elles ne sont d’ailleurs même pas "physiques". "Physiquement, sur le terrain, une frontière ne ressemble à rien", indique Hugues Bruynseels, directeur production et intégration à l’Institut géographique national. Et d’ajouter, une frontière "est le résultat d’accords bilatéraux revus régulièrement. Dans la plupart des cas, pour des raisons de clarification des textes".

C’était, par exemple le cas en 2016, quand la presqu’île belge d’Eijsder Beemden a été cédée à nos voisins hollandais et qu’en contrepartie la Belgique a reçu plusieurs hectares de terres. Pourquoi ? Pour des raisons pratiques et d’accès. La presqu’île n’étant accessible par la terre que par la Hollande. Un casse-tête pour les forces de l’ordre à l’époque.

En effet, ce n’est pas la première fois que le tracé des frontières crée des petits soucis tant logistiques qu’administratifs. D’autant que la Belgique est enclavée entre plusieurs pays européens : la France, l’Allemagne, le Luxembourg et les Pays-Bas. Régulièrement des négociations ont lieu pour définir ou préciser les frontières.

Une borne frontière a été déplacée d’un peu plus de deux mètres agrandissant, par inadvertance, le territoire belge de 10 ares. Ou réduisant le territoire français, cela dépend des points de vue. Une histoire qui peut prêter à faire sourire, mais qui pose la question de comment est décidé le tracé des frontières.

C’est une histoire pour le moins cocasse qui a fait l’actualité à Montignies-Saint-Christophe près d'Erquelinnes, côté belge et dans le village de Bousignies-sur-Roc, côté français.

Extrait du traité de Courtrai de 1820 entre le royaume de France et celui des Pays-Bas (avant l’indépendance de la Belgique). © SPF Finances

Car effectivement, le tracé des frontières est d’abord une question de texte. Et cela ne va pas sans générer quelques petites imprécisions.

Et pour cause, "les frontières ne sont pas dessinées mais décrites", souligne Hugues Bruynseels. Elles sont enregistrées sur des textes descriptifs. Autrement dit, des cadastres.

"La base légale, ce sont les traités (entre pays, ndlr). Il n’y a pas de revendication de nos quatre voisins. Les frontières ne sont pas remises en cause mais il se peut que l’on discute ponctuellement d’une partie de limite lorsque celle-ci n’est pas clairement définie sur le terrain ou dans un Procès-verbal récent (définition en coordonnées). Les discussions portent sur l’interprétation des textes car la situation topographique des lieux n’est plus celle de l’époque", souligne le SPF Finances, en charge notamment de la documentation patrimoniale.

Par exemple, on peut trouver des déscriptions comme "la frontière va jusqu’à telle haie qui passe chez monsieur untel ou bien passe par le cours d’eau de madame untel", explique Hugues Bruynseels. Et c'est la défintion rédigée à cette date qui prévaut.

Difficile donc de savoir où se situe précisément cette frontière, si le point décrit sur le cadastre n'existe plus. Il y a donc des points où "pour ce qui est de la définition géométrique et cadastrale, nous n’avons pas de réponse", souligne Hugues Bruynseels. Donc, "il est possible que, par exemple, dans un bois ou une forêt, vous ne sachiez pas si vous êtes en Belgique ou dans le pays voisin", indique-t-il.

Même si de façon générale, "l’esprit et la lettre du traité" fait office de référence, précise Christophe Vandermotten, professeur émérite de géographie à l’ULB. "Si la définition d’une frontière dans un traité correspond à une rivière mais que cette rivière a bougé, alors la frontière aussi. Mais il peut y avoir des révisions de traités, c’est déjà arrivé", ajoute-t-il.