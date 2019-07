Photos avant-après : du vert au jaune, comment les fortes chaleurs ont marqué nos régions

A gauche : une vue satellite de la Belgique et du nord de la France le 23 juin dernier. A droite, le même endroit un mois plus tard. Les deux clichés proviennent du site internet meteociel.fr qui compile des milliers de données sur la météo et le climat. A l’époque où la photo de gauche a été prise par le satellite "Terra" de la Nasa, nous sommes à quelques jours d’une vague de chaleur historique en Europe.

Comme on peut le voir sur la photo de droite ci-dessus, les fortes températures de ces dernières semaines ont eu de lourdes conséquences pour les terres. Ce qui se passe à l’échelle de votre jardin, où l’herbe passe du vert au jaune, se voit aussi à l’échelle d’un pays tout entier. Tout comme dans votre jardin où l’herbe est passée du vert au jaune, mais à l’échelle d’un pays.

Si on zoome sur la région parisienne, le constat est encore plus frappant. En témoignent les deux photos ci-dessous.