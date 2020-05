Photoreportage au temps du coronavirus : rencontre avec Roger Job et Olivier Papegnies

Ils ont fait toutes les guerres, toutes les crises humanitaires. Le monde est leur terrain. Mais avec le coronavirus, ils n’ont plus pu voyager. Mais ils n’ont pas rangé pour autant leur boitier. Rencontre avec deux photoreporters de renom : Roger Job et Olivier Papegnies.

A cause de la crise, Roger n’a plus pu voyager. Mais pour lui, faire son métier de photojournaliste en Afrique, sur les enfants soldats du Libéria, ou en Belgique, en plein coronavirus, c’est la même chose et cela permet de montrer les invisibles : " Curieusement, on a l’impression que les gens ont découvert les infirmiers, les caissières, des assistants sociaux. Ils se sont rendu compte qu’ instituteur ou prof, c’étaient des métiers importants. Si au moins la crise a pu servir à ça, ce sera déjà pas mal ".

Roger Job a " roulé sa bosse " dans le monde entier. Cette crise du coronavirus et le dévouement des soignants l’a profondément ému : " Ça me touche encore. J’ai choisi de photographier ceux qui aident, ceux qui ont choisi d’être là. Les gens qui ont donné un sens à leur vie, ils sont toujours plus beaux et plus intéressants que les autres. Passer du temps avec eux, c’est un luxe de notre métier ".

Demandeurs d’asile, femmes victimes de violence conjugale, jeunes en rupture, autant de personnes en situation dramatiques que Roger Job côtoie. " Je ne me rendais pas compte qu’il y a à Bruxelles près de 2000 personnes qui sont dans dans la rue et qui se retrouvent dans une situation absolument absurde où la police leur dit : rentrez chez vous. Mais dire ça à un sans-abri, c’est débile. Le Samu social a dû trouver des solutions pour travailler et s’occuper des gens ".

" Il y en a qui me racontent leur histoire. Ils ont des vies qui se sont arrêtées dans le temps. Ces personnes trouvent ici de quoi se reposer, attendre des jours meilleurs, et accéder à ce qu’elles cherchent, c’est-à-dire notre vie ".

A cause du coronavirus, la plupart des centres d’accueil ont dû fermer. Ceux qui restaient ne pouvaient pas appliquer les mesures sanitaires obligatoires. Des hôtels ont prêté leurs chambres au Samu social pour reloger de familles en détresse. Roger Job travaille ce matin-là dans l’un d’entre eux, dont on taira le nom. Il a appris à connaître quelques-uns de ces clients pas comme les autres.

" C’est important de connaître l’histoire des personnes qu’on photographie, nous dit Olivier Papegnies, on se doit de les respecter et de dire la vérité. On essaye aussi de poser quelques questions pour pouvoir écrire les légendes ".

" Ce qui m’intéresse, c’est le geste et le regard du personnel soignant. C’est de voir ce qu’ils font tous les jours de l’année. On s’y intéresse maintenant, parce qu’on est en pleine crise du Covid-19 et que ça fait peur, mais on aurait pu être là avant, pour mettre en lumière leurs difficultés au jour le jour, par rapport aux décisions budgétaires ".

Hôpital Ambroise Paré à Mons. L’un des hôpitaux les plus touchés par le coronavirus. Olivier Papegnies a découvert les lieux en travaillant pout MSF, qui y donnaient des formations. Il a décidé d’y rester quelque temps, pour photographier le personnel soignant. Il promène son appareil photo, un tout petit appareil digital, " pour me fondre dans la masse ". Avec pudeur, il suit les infirmières, les kinés, les médecins.

Etre entouré en permanence de la souffrance des autres

Comme les autres soignants, Olivier se protège pour travailler dans l’hôpital. Quand il passe en zone Covid, il enfile combinaison, masque FFP2 et charlotte, comme il le faisait quand il a couvert Ebola en République démocratique du Congo. " J’avoue que je suis content de rentrer chez moi le soir, parce que les journées sont dures. On est en permanence entouré de la souffrance des autres, ça fait partie de notre job, mais au niveau de la concentration, c’est fatigant. On doit être prudent, plus axé sur ce qui nous entoure, on fait beaucoup plus attention ".

Dans son immersion à l’hôpital Ambroise Paré, Olivier Papegnies découvre une réalité qui est parfois un peu loin des reportages qu’on voit à la télé : " Je suis impressionné. Ce que je vois, ce n’est pas toujours ce que j’ai pu entendre ou lire dans les médias. Tout est relativement bien organisé. Je n’ai pas l’impression que le personnel est complètement débordé ".

Olivier Papegnies a été bien accueilli à l’hôpital Ambroise Paré, dont la direction est consciente de l’importance de photographie la crise du coronavirus pour l’histoire : " J’ai pu faire ce que je voulais. Je me suis rendu compte du contact que les soignants avaient avec le patient. En général, on sent déjà sur le moment l’image qui va être utile, qui va avoir l’émotion, le regard, mais parfois, à l’editing, on découvre plein de choses intéressantes ".

Olivier ne sait pas encore sous quelle forme ses photos seront publiées. Roger Job les livrera au Samu social, qui pourrait les montrer dans une exposition.