Photo, empreintes digitales… voici tout ce qui va changer sur les cartes d’identité

L'invité dans l'actu - Nouvelles cartes d'identité - 14/01/2020 La phase de test du nouveau modèle de carte d’identité, qui arbore un nouveau design et comporte les empreintes digitales du porteur, débutera mardi dans certaines communes. C’est la commune de Lokeren qui donnera le départ. Mais cette nouvelle mesure suscite la controverse et est définie comme liberticide par la Ligue des Droits de l’Homme. On en parle avec Manuel LAMBERT, conseiller juridique à la Ligue des Droits de l’Homme.