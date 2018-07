Photo avant-après: la sécheresse en Belgique vue depuis l'espace

Vous l'avez bien sûr remarqué, la sécheresse est pleinement d'actualité en cet été 2018. Chiffres et statistiques sont formels: nous nous rapprochons des conditions de l'été 1976.

Mais, bien mieux que les statistiques, c'est l’œil de "Terra", un satellite placé à 713 km de la terre depuis 1999 qui nous livre ces images parlantes. Cet espion permet une résolution d'image telle que nous pouvons clairement voir les couleurs du sol.

La première photo date du 5 mai dernier, la situation était alors normale. Depuis, et malgré les orages de la fin du mois de mai, la situation a empiré et vous pouvez comparer la couleur des sols, le contraste est édifiant. Mis à part les espaces boisés, la terre devient jaunie, aride et sèche.

Les prévisions pour les 10 jours à venir ne laissent rien présager de bon en terme de précipitations et nous devrions arriver à des seuils de pluviométrie qui rappelleront ceux de l'été de 1976.

Dans les images ci-dessous, placez votre souris sur le curseur au milieu de l'image et glissez vers la gauche ou vers la droite pour voyager dans le temps.

Attention, le module avant-après ne fonctionne pas correctement sur le navigateur Internet Explorer. Mieux vaut utiliser Firefox ou Chrome.