Philippines : des milliers de personnes évacuées face au regain d’activité d’un volcan

Plus de 2700 personnes ont fui leur demeure aux Philippines alors que le second volcan le plus actif du pays est entré en éruption. Les experts scientifiques du gouvernement mettent en garde contre des explosions plus importantes à venir.

Cinq épisodes de rejet de gaz et de vapeur par le volcan Taal, atteignant près de 3 kilomètres de haut, ont été constatés dans la province de Batangas, à 66 kilomètres au sud de Manille, jeudi.

Au cours des dernières 24 heures, l’institut national de sismologie (Phivolcs) a enregistré 29 séismes volcaniques et de haut niveau d’émission de dioxyde de soufre.

L’alerte pour le volcan Taal a été relevée au niveau trois, qui signifie que du magma issu du cratère principal pourrait mener à une éruption explosive. Les résidents sont priés d’éviter les zones à risques.

Depuis jeudi, 2784 résidents de 13 villages alentour ont été évacués, selon le porte-parole de l’agence de gestion des catastrophes, Mark Timblal.

La dernière éruption du volcan Taal en janvier 2020 avait causé le déplacement de plus de 376.000 personnes. Près de 40 personnes avaient perdu la vie.

Le volcan est entré en éruption plus de 30 fois depuis 1572. Celui-ci est cependant une attraction touristique notamment pour sa spécificité d’être aussi constitué d’un lac.