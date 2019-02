Philippe, victime des attentats de Bruxelles fait grève de la faim dans le Hall de l'aéroport.

Philippe Vandenberghe, une des victimes des attentats du 22 mars 2016 à Zaventem mène depuis quatre jours, une grève de la faim. Installé sur un lit de camp avec un sac de couchage et un panneau où on peut lire « je suis en grève de la faim ». Il a passé son premier jour, au Mémorial Garden à 500 mètres de l’aérogare, puis à la rangée onze du hall d’enregistrement des bagages (là où a explosé la première bombe). Il entame, aujourd’hui, son quatrième jour sans nourriture.

Grâce à sa formation de secouriste, il avait porté secours à plusieurs blessés, le jour de l’attentat. Il dénonce des évaluations médicales incomplètes et fausses : « A l’office médico-légal qui dépend du ministère de la santé, c’est un médecin généraliste qui n’a malheureusement pas de compétence en matière de chocs post-traumatiques qui fait l’évaluation. Des évaluations faites sur base de soi-disant dossiers mais qui n’ont pas été étudiés. Résultat ? Le médecin remet une évaluation lacunaire et minimaliste. »

Pas de recours contre l’avis du médecin de l’office médico-légal

Il y a bien une loi qui permet à la victime d’introduire un recours mais les articles qui détaillent la procédure n’ont pas encore été publiés au moniteur belge. Philippe Vandenberghe poursuit : « Nous ne pouvons donc pas contester l’avis du médecin et nous nous retrouvons avec des taux d’invalidité très faibles qui ne correspondent pas à notre situation réelle. C’est mon cas, le médecin m’a mis une évaluation minimale pour le choc post-traumatique sans demander l’avis d’un expert. Mon psychologue et mon psychiatre, eux, me le reconnaissent. »

Grève de la faim au finish

Près de trois ans après les attentats, Philippe Vandenberghe souffre de problèmes de stress, de sommeil et de concentration. Il a repris son travail à l'aéroport mais difficilement et à mi-temps. Il dénonce aussi ce qu’il appelle sa « re-victimisation », car tous les ans, depuis 3 ans, comme les autres victimes, il doit raconter une nouvelle fois son histoire devant différentes instances ou organismes par exemple, les assurances qui ne sont pas encore intervenues. Et il revit les mêmes situations à l’origine de son choc post-traumatique.

Il promet de faire grève de la faim au finish, jusqu’à ce que Maggie De Block réponde favorablement à sa demande. Au cabinet de la ministre de la santé, on dit avoir déjà apporté une aide.