Philippe Van Parijs, philosophe : « L’urgence est au niveau des femmes précarisées, pas de leur place en politique »

Philosophe, économiste, sociologue, mais encore lauréat du prix Francqui, Philippe Van Parijs est l’invité du Grand Oral RTBF/Le Soir ce samedi 9 mars sur La Première et ce dimanche 10 mars sur La Trois. Professeur à l’UCL, il commente d’abord la récente marche des jeunes pour le climat menée dans la ville universitaire de Louvain-La-Neuve.

La jeunesse marchait à nouveau, cette semaine. Une mobilisation remarquée dans les rues de Louvain-La-Neuve, malgré les congés de Carnaval. Ces jeunes ont cette fois été rejoints par des scientifiques, des chercheurs. Ils amènent en quelque sorte une caution scientifique à la démarche.

Ce mouvement suscite l’admiration de Philippe Van Parijs, mais aussi – confesse-t-il – une certaine inquiétude : « Ces jeunes, ces enfants, manifestent en se basant sur un changement climatique qui provoque un mois de janvier magnifique. La science leur dit qu’un grave changement climatique se profile, et ils leur font confiance. C’est une victoire incroyable de la science. Ensuite, ce mouvement réclame au politique qu’il nous impose un coût. Ils réclament de l’essence plus chère, des billets d’avion plus chers… Puis, ils marchent pour des gens qui, pour la plupart, se trouvent en dehors de nos frontières et qui subissent de graves conséquences du changement climatique ». Philippe Van Parijs questionne aussi le fait de marcher en Belgique, alors que notre pays n’est pas tellement responsable du réchauffement climatique à l’échelle planétaire. « La dernière bizarrerie, c’est que les bénéficiaires de ces changements demandés ne sont même pas encore nés ». Un mouvement paradoxal qui suscite l’admiration.

Gilets jaunes

Sommes-nous des enfants gâtés ? Un mouvement comme celui des gilets jaunes revendique de meilleures conditions de travail, un meilleur pouvoir d’achat. D’aucuns disent pourtant que l’on n’a pas tant à se plaindre, en Belgique. « Rien qu’à l’échelle de l’histoire, nous sommes des enfants gâtés. Mais nous sommes des enfants inégalement gâtés ». Quelle réponse donner alors ? Le revenu universel ? Il est expérimenté dans des pays comme la Finlande. « Je pense que c’est pertinent. En Finlande, la santé des chercheurs d’emploi s’en est trouvée améliorée. La confiance dans la possibilité de trouver un emploi a augmenté aussi ». Mais ce modèle n’implique-t-il pas la fin des mutuelles et donc de nombreux emplois ? Faux, pour le philosophe. « L’allocation universelle est un socle modeste qui se glisse en dessous de l’ensemble du système de revenus. Il y aura toujours des compléments d’assistance sociale pour des cas particuliers et des compléments d’assurance sociale pour liés aux revenus antérieurs, pour les pensions par exemple ».

Il a dit

Concernant la faible présence de femmes en tête de liste aux élections : « Ce ne sont pas les plus à plaindre. L’urgence est au niveau des femmes en situation de haute précarité, pas celles bardées de diplômes voulant être tête de liste ».

La société impose la gestion des tâches aux femmes ? « Il faut distinguer les possibilités et les préférences. Que ma femme organise notre ménage m’a permis considérablement de libérer mon esprit. Faire de la philosophie quand on doit penser au vaccin du troisième gosse, c’est beaucoup plus compliqué. Je suis reconnaissant envers ma femme »

Philippe Van Parijs décline notre proposition de devenir ministre du Climat : « Je pense qu’il ne peut pas y avoir de politique migratoire nationale. La liberté de circulation au sein de l’UE, légale ou illégale, on ne peut la réguler qu’au niveau européen ».

A propos des gilets jaunes : « Le triomphe du populisme, c’est une calamité, mais la menace du populisme est une bénédiction. Il n’y a pas de démocratie qui peut fonctionner si ceux qui se sentent mal représentés ou pas représentés du tout sont incapables de le faire savoir ».

Philippe Van Parijs rend hommage à Philippe de Marnix, baron de Saint-Aldegonde : « C’est le premier à avoir prôné l’apprentissage des langues. Les enfants des Marolles ont aussi le droit d’apprendre les langues, et pas juste les enfants des princes. C’est un enjeu fondamental pour l’Europe et la Belgique »