Philippe Henry: la COP25, un rendez-vous important pour construire une dynamique mondiale autour du climat

Ce vendredi, le rideau se fermera sur la COP25 à Madrid. C'est donc l'heure du bilan en quelque sorte, et de laisser ceux qui ont participé à cette COP25 de tirer quelques enseignements à chaud. Philippe Henry, le ministre wallon du Climat, de l'Energie et de la Mobilité, y a pris part. Il répond à trois questions

Estimez-vous que c’était une cop importante?

"Elles sont toutes importantes car nous sommes dans un processus de longue durée où chaque année on fait progresser le processus. C’est aussi un lieu de rencontre très important où l’on discute avec des pays partenaires, où l’ on développe des projets et essaye de comprendre les préoccupations des autres et c’est comme ça que le débat peut avancer. L’année prochaine à Glasgow ce sera une Cop plus visible en termes de résultats mais elle se prépare avec les discussions ici à Madrid."

Pourquoi Glasgow sera-t-elle si importante ?

"Parce que ce sera déjà le temps d’une première concrétisation de l’accord de Paris, un premier rendez-vous pour concrétiser les engagements des pays pour rehausser leurs ambitions de réductions d’émission de gaz à effet de serre puisque l’on sait que pour le moment les ambitions des différents pays n’aboutissent pas à l’objectif de Paris c’est-à-dire à limiter le réchauffement à 2° voire 1,5°. Il y a 5 ans, l’accord de Paris prévoyait qu’en 2020 tout le monde arrive avec de nouveaux chiffres à la hausse, ils tomberont donc à Glasgow."

La Wallonie s’est engagée à une réduction de 55% des émissions d’ici 2030. Souhaitez-vous servir d’exemple ?

"Je pense que les deux s’articulent, on sait très bien que la Wallonie est une petite région, la Belgique un petit pays. On ne va pas sauver le monde tout seul, mais si on ne fait pas ça chez nous, on ne peut pas demander à d’autre pays de faire des efforts importants non plus. Et donc c’est clairement une interaction entre les deux et pour moi c’est aussi important de venir à la Cop et de discuter avec les autres pays, de construire une dynamique mondiale et en même temps travailler pour une politique ambitieuse en Belqique et en Wallonie."