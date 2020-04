Philippe Grombeer : l’homme discret du théâtre s’est éteint

Une figure emblématique du théâtre s’est éteinte aujourd’hui. Philippe Grombeer s’en est allé victime du Coronavirus à l’âge de 74 ans. Un découvreur de talents, un programmateur hors pair.

Philippe Grombeer, un grand nom tout en action et surtout en discrétion. Peu importe si vous ne le connaissez pas, chez nous, le théâtre et la culture lui doivent beaucoup, tellement. Il est un des fondateurs du célèbre festival " Le Temps des Cerises " à Floreffe en 1977. Il étudie les sciences politiques, se définit toujours comme un passeur de culture, aiguillon de l’action culturelle. En toute simplicité. Un sourire, un sens exquis de la négociation. Philippe Grombeer était gentil, une vraie qualité de bienveillance et d’attention. Tout jeune diplômé, il devient animateur dans une maison de jeunes. Nous sommes dans les années 70. Ensuite, il sera à la tête d’un lieu alternatif. Il lance la première friche culturelle chez nous les Halles de Schaerbeek. Là, tout ce qui fera l’avenir s’y découvre. 28 ans de direction un presque record comme son ami Jo Dekmine au 140. Il relève en 2002 l’impossible défi, dit-on, du théâtre des Doms, jusqu’en 2011. Il a fait de cette villa transformée en théâtre la vitrine du talent de centaines de comédiens, comédiennes et metteurs en scène de chez nous. Il a fait exister ce théâtre à l’ombre du Palais des papes toute l’année et pendant le festival d’Avignon.

Un homme de fidélité, de complicité, un programmateur hors pair, découvreur de talents. Il a été de toutes les grandes réflexions sur l’importance de la culture. Un homme engagé pour lequel le théâtre était sa vie. Philippe Grombeer, Malmédien d’origine, s’est éteint à l’âge de 74 ans victime du coronavirus.