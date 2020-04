Philippe De Backer: "Oui, il y a eu beaucoup d'erreurs commises dans cette crise"

Le ministre en charge de la gestion du matériel médical, Philippe De Backer, était l'invité de CQFD, Ce Qui Fait Débat, en mode grand entretien ce lundi : 25 minutes quotidiennes pour vous aider à mieux comprendre/vivre la crise du coronavirus, mais aussi pour vous permettre de poser VOS questions (via l’adresse mail cqfdrtbf@rtbf.be).

10 000 tests/jour: pour quand?

Ces dernières 24 heures, 5214 tests de dépistage ont été réalisés. On n'est pas encore arrivés aux 10 000 tests journaliers promis début avril. "On est capable de fournir 10 000 tests par jour, mais il y a deux problèmes", explique Philippe De Backer: "premièrement, les critères permettant d'être testés: il s'agit en priorité des patients hospitalisés et de ceux qui ont les symptômes Covid, mais nous sommes occupés à élargir ces critères [...] Singulièrement dans les maisons de repos, où la situation est difficile, et où on est en train de tester les résidents mais aussi le personnel".

Le ministre en charge du testing rappelle ensuite que le dispositif mis en place avec le centre de référence a permis de répondre aux problèmes d'approvisionnement en réactifs de nombreux laboratoires pour augmenter les capacités de tests. "Avec tous les labo cliniques, les hôpitaux, le consortium d'universités et biotech, on est aujourd'hui capables d'augmenter en puissance les capacités de testing PCR", assure-t-il.

Avec tests d'immunité?

Précision, les tests PCR mesurent la présence de l’infection chez le patient. Les tests sérologiques mesurent eux la présence d'anticorps et donc l'immunité du patient. Ces derniers sont aussi considérés dans la stratégie de déconfinement et de suivi épidémiologique dans la population.

Philippe De Backer confirme leur intérêt, complémentaire aux PCR: "il s'agit de différents outils, à mettre en place à différents moments. Quand on a des patients avec des symptômes légers, on doit les tester avec un PCR, de même que leur entourage, pour couper la transmission du virus le plus vite possible. Les tests sérologiques sont eux utilisés pour faire un suivi, par exemple, parmi le personnel des hôpitaux, des maisons de repos, ou des cabinets médicaux, pour voir s'ils ont été contaminés et s'ils ont développé une immunité".

Quelles garanties pour le "tracking"?