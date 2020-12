Phase "test" des vaccins anti-covid : les premières doses inoculées en maison de repos à Woluwe, Mons et Puurs

C’est un bref mauvais moment à passer pour Lucie d’Anjou, 101 ans, la première Bruxelloise à se faire vacciner. Mais comme elle le dit elle-même : "On n’a rien sans rien !"

Ce matin, ils sont cinq à se faire vacciner dans la maison de repos Notre Dame de Stockel, et au total, 69 résidents sur 78 ont accepté. "Nous préparons cela depuis le 17 décembre, explique Pascale De Koster, la directrice. Nous avons tout répété une première fois, et cela s’est finalement très bien déroulé, nous sommes vraiment ravis". Ici, ce sont d’abord les résidents qui sont vaccinés, puis le personnel dans un second temps.

Le plus beau cadeau de Noël que nous pouvions recevoir

En revanche, à la Bonne Maison de Bouzanton à Mons, où la phase 'test' a également lieu aujourd’hui, les résidents et le personnel reçoivent tous le vaccin le plus rapidement possible. "Je suis vraiment soulagé, c’est le plus beau cadeau de Noël que nous pouvions recevoir, se réjouit Benjamin Torrekens, le directeur. Les résidents vivent un véritable enfer, certains n’ont plus vu leurs enfants ou leurs petits-enfants depuis plus de neuf mois… Maintenant qu’on a enfin une solution pérenne, il faut suivre l’exemple des aînés qui vont, je l’espère, lancer cette grande campagne de vaccination."

Une deuxième dose dans 3 semaines

La troisième maison de repos qui participe à cette phase test se trouve à Puurs, juste à côté de l’usine où sont produits les vaccins Pfizer/BioNTech. Les différents résidents et membres du personnel ont donc reçu une première dose, mais il en faut deux pour être réellement vacciné. La seconde inoculation aura lieu dans trois semaines. La campagne de vaccination globale pour la Belgique commence, quant à elle, le cinq janvier.