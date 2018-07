Peut-on vivre sans coaching en 2018 ?

Il a débarqué des Etats-Unis, il y a presque 20 ans, le métier de coach.

Depuis il s'est largement imposé en Belgique.

Le coach désigne communément l'entraineur de sport, mais sa signification s'est élargie au fil du temps...

Coach en remise en forme, en rangement, en bien-être, en entreprise ou encore en séduction, il y en a pour tous les goûts. Le statut de ces coachs est particulier, la profession n'est pas règlementée et aucun diplôme n'est reconnu. Pourtant il vous facture l'heure entre 50 et 100 euros.

Le marché du coaching est très florissant, mais difficile à évaluer.

Il représenterait presque 30 millions d'euros en Belgique.

Aujourd'hui il y a autant de type de coaching que de coachs, c'est un véritable succès pour cette profession

Alors sommes-nous tous amenés à être coachés dans le futur?

Le coaching est un phénomène de société en pleine expansion depuis des années en Belgique mais aussi dans le monde.

Pourquoi faisons-nous appel de plus en plus à un coach?

De quelle façon la profession est-elle règlementée?

Où se situent les limites et l'éthique d'un coach? Peut-on parler d'un véritable business?

Pour en parler, Sophie Léonard reçoit, Fanny Weytens, docteur en psychologie, coach de vie et co-fondatrice du certificat universitaire en life coaching (UCL), Sylviane Cannio, maître-coach certifiée par l'International Coach Fédération (ICF) et co-fondatrice de l’école de coaching Nova Terra Fred Colantonio, criminologue de formation, coach et conférencier et Nicolas Zdanowicz, psychiatre, chef de service à la clinique de Mont-Godinne et professeur à l'UCL.