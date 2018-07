Peut-on survivre dans une grotte? Le froid, l'humidité et l'angoisse

Le monde entier à les yeux tournés vers ces 12 enfants et leur entraîneur de football prisonniers depuis une semaine dans une grotte du nord de la Thaïlande. L’être humain peut-il s’acclimater à un environnement aussi inconfortable ? C’est ce que nous avons demandé à Laurent Haesen directeur de la Maison de la spéléologie de Namur.

Les enfants, âgés de 11 à 16 ans, ont été découverts avec leur entraîneur de 25 ans par des plongeurs britanniques tard lundi, émaciés mais "sains et saufs". Pour l’instant, les secours se préparent à l'idée que les enfants pourraient passer plusieurs semaines dans le réseau souterrain. Le groupe a reçu des vivres et des médicaments, en particulier des gels riches en calories et du paracétamol.

La température et l’humidité

Le problème de la nourriture et de l’eau étant désormais résolus, le premier problème est celui de la température, explique Laurent Haesen. "Toutes les cavités sont différentes et la température dépend de la situation de la grotte. En Belgique, elle se situe entre 10° et 12°. En altitude, dans les Préalpes, cela descend à 6° et à 4° dans les hautes Alpes. A l’inverse, la température des cavités peut atteindre 15 à 17° en Ardèche et plus de 20% dans les régions chaudes. Ce qui est le cas en Thailande." Mais le sentiment de froid est étroitement lié au taux d’humidité. Dans une grotte où le degré d’humidité atteint 98 à 100%, la température ressentie peut être très différente : "À Cuba, où la température d’une grotte atteignait 29°, nous avions l’impression d’être dans un sauna." Mais le plus souvent, le risque d’hypothermie est réel. L’humidité va renforcer le sentiment de fraîcheur, surtout si les personnes prisonnières d’une cavité ne disposent que de vêtements légers.

Le renouvellement de l’air

"Le manque d’oxygène est rarement un danger", explique le spéléologue. "Alors qu’une mine est creusée dans un milieu compact, une grotte est creusée dans une roche calcaire fissurée de toutes parts. Si de l’eau passe, comme c’est le cas an Thaïlande, de l’air passe également. Il y a toujours un renouvellement d’air".

Les faire plonger dans le siphon, une fausse bonne idée?

L’idée d’enseigner la plongée souterraine à des enfants pour les faire passer par le siphon paraît en revanche hypothétique à Laurent Haesen. "Je ne connais pas l’endroit, mais faire plonger des personnes inaccoutumées dans une eau froide, trouble et à fort débit est une difficulté de taille. Et les civières étanches conçues pour passer dans des siphons sont très rares. Seul le Spéléo Secours Français en possède une, susceptible d’être utilisée dans un environnement multi-siphon". (voir la vidéo ci-dessous).