Peur de la feuille blanche ? Et si un logiciel dopait vos talents d'écrivain

Vous êtes un écrivain en herbe et vous voulez enrichir votre vocabulaire ? Vous devez rédiger un mémoire ou une thèse et vous craignez les lourdeurs de vos phrases comme les répétitions ou les double négations ? Des logiciels se présentent depuis quelques années comme les complices informatiques de vos créations littéraires. Oubliez les simples correcteurs orthographiques, aujourd'hui des logiciels comme ANTIDOTE convainquent de plus en plus d'utilisateurs. 1.4 millions rien que pour ce logiciel qui en est à sa 10 ème édition.