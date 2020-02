Pétrole dans l'Arctique: deux ONG traînent la Norvège devant la Cour Suprême

Déboutées à deux reprises, deux ONG vont traîner l'Etat norvégien devant la Cour suprême du pays nordique pour protester contre l'attribution de certaines licences pétrolières dans l'Arctique, ont-elles annoncé lundi.

Greenpeace et Natur og Ungdom ("Nature et jeunesse") réclament l'annulation de permis d'exploration accordés en 2016, estimant qu'ils enfreignent la Constitution norvégienne qui, au 112e paragraphe, garantit aux générations actuelles et futures le droit à un environnement sain.

Ce droit, disent-elles, n'est pas assuré si de nouvelles activités pétrolières viennent se heurter aux objectifs de l'Accord de Paris sur le climat, que la Norvège a signé et qui vise à limiter à moins de 2°C le réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle.

Les ONG avaient essuyé deux premiers revers judiciaires, la dernière fois le 23 janvier devant une cour d'appel d'Oslo.

Mais elles avaient trouvé matière à satisfaction puisque les juges avaient estimé que les émissions de CO2 dues aux hydrocarbures norvégiens devaient être considérées dans leur globalité, c'est-à-dire pas seulement au stade de la production en Norvège mais aussi à celui, beaucoup plus polluant, de la consommation hors du pays.

"Ouvrir les régions vierges de l'Arctic aux forages pétroliers à l'heure de l'urgence climatique n'est pas acceptable", a déclaré lundi le chef de Greenpeace Norvège, Frode Pleym.

"L'utilisation de pétrole et de gaz produits en Norvège et consommés ailleurs représente dix fois les émissions domestiques de la Norvège", a-t-il ajouté dans un communiqué.

Plus gros producteur d'hydrocarbures d'Europe de l'Ouest, le pays nordique peine à rompre sa dépendance au pétrole qui a fait sa fortune, lui permettant notamment d'amasser un fonds souverain de plus de 1.000 milliards de dollars.

"Le monde a déjà découvert plus de pétrole, de charbon et de gaz que l'on ne peut en consommer si l'on veut éviter des changements climatiques catastrophiques", a affirmé la dirigeante de Natur og Ungdom, Therese Hugstmyr Woie.

"La Norvège a la responsabilité de ne pas produire plus de pétrole que le climat ne peut le supporter", a-t-elle ajouté.

Le litige porte sur dix permis couvrant 40 blocs en mer de Barents, région de l'Arctique jugée très prometteuse par le secteur pétrolier mais où les forages de prospection ont pour l'heure donné des résultats décevants.

Les bénéficiaires sont notamment le champion national Statoil (devenu Equinor depuis), les Américains Chevron et ConocoPhillips ou encore le russe Lukoil.

Plus haute instance judiciaire du royaume, la Cour suprême devrait décider dans les mois qui viennent si elle examine ou non l'affaire.