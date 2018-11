Petite histoire de la ceinture de sécurité

Le premier prototype de l'ancêtre de la ceinture de sécurité fut testé lors de la course Paris-Marseille en 1896. Elle servait à l'époque de système pour éviter aux pilotes de se faire éjecter dans les virages. En 1903, e canadien Gustave Désiré Lebeau dépose un brevet pour des "bretelles protectrices pour voitures automobiles". En 1959, Nils Bohlin, un ingénieur de chez Volvo brevette la ceinture telle que nous la connaissons aujourd’hui, la ceinture 3 points comportant une sangle abdominale et une sangle oblique. Et dès 1963, Volvo équipe tous ses véhicules de ceintures de sécurité.

1975, ceinture à l'avant obligatoire

La ceinture de sécurité fêtait son quarantième anniversaire en 2015. C’est en effet en 1975 qu’elle est devenue obligatoire à l’avant en Belgique. Depuis lors, le nombre de morts (à 30 jours) sur la route n’a cessé de diminuer : ils étaient 2346 en 1975 ; 715 en 2014. L'an dernier, 483 personnes ont perdu la vie sur sur les routes. Bien sûr, cette baisse n’est pas entièrement imputable à la ceinture de sécurité, mais celle-ci y contribue fortement : elle réduit de moitié le risque d’être tué ou blessé gravement à l’avant.

Avec un taux de port de la ceinture à l’avant qui est passé de 57% en 2003 à plus de 95% en 2018, notre pays a considérablement progressé en la matière, ce qui a permis d’éviter une quarantaine de tués et blessés graves. Il est toutefois possible de faire mieux encore : en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, le pourcentage de port de la ceinture à l’avant est d’au moins 97%.