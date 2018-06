Petit et pratique, il pourrait être une alternative écologique aux shampoings conventionnels

C'est comme une bouteille de shampoing, mais ça pollue moins. C'est le shampoing solide. Voici comment ça fonctionne…

Une alternative écologique non-négligeable

Un petit galet à la place d’une collection de flacons qui s’entassent sur le rebord de la baignoire ? Ce petit savon à l’apparence classique, s’avèrerait, en effet, être une alternative écologique aux shampoings conventionnels.

Pour l’utiliser, il suffit de le frotter sous l’eau comme un savon à mains traditionnel. Et au-delà de ses vertus économiques, ce savon est aussi et surtout bénéfique pour l’environnement et notre planète : il réduit les déchets en étant simplement conditionné dans une boîte en carton recyclable. Aussi, il contient moins d’ingrédients polluants et moins d’eau.

Inutile de se laisser impressionner par sa petite taille, qui pourrait laisser penser qu’il ne permet pas de faire beaucoup de lavages. Un shampoing solide permet de faire entre 50 et 100 shampoings tout en économisant 3 bouteilles en plastique.

Chaque année, rien qu’aux États-Unis, environ 552 millions de bouteilles de shampoing échappent au recyclage et terminent enfouies dans des décharges. Généraliser le shampoing solide pourrait ainsi permettre de réduire ce gaspillage.