Peste porcine : sapins de Noël, arbres malades, transformation de viande, le Ministre Collin entend les doléances

Toute la journée de lundi, le Ministre wallon de la Nature, de la Forêt et de la Chasse, René Collin consulte. Il reçoit en son cabinet namurois les représentants des différents secteurs d'activité mis en difficulté par la découverte de cas de peste porcine chez des sangliers en Gaume.

Les représentants de la filière bois ont été les premiers reçus. Vu l'étendue des difficultés rencontrées, un groupe de travail, "Task Force", est mis sur pied. Il devra notamment discuter de l'évolution du périmètre où toute activité est pour le moment interdite. Ce périmètre s'étend sur un territoire de 63.000 hectares en Lorraine belge. Les exploitants de la filière bois souhaiteraient voir ce périmètre réduit pour pouvoir travailler mais il difficile, pour le moment, de prendre une telle décision. Impossible aussi pour le moment de savoir s'il faut clôturer une zone précise. Pour cela, il faut attendre de savoir comment évolue la maladie qui touche la population de sangliers.

Les pépiniéristes qui produisent des sapins de Noël dans la région sont inquiets. Les sapins ne sont pas plantés dans la zone interdite mais il est nécessaire de passer par cette zone pour accéder aux exploitations a expliqué Jonathan Rigaux, représentant du secteur pépiniériste. Une menace pèse sur l'approvisionnement en sapins de Noël pour la fin de l'année, si l'interdiction de circuler se poursuit au delà du 15 octobre. Il est en effet nécessaire de pouvoir accéder aux sapins pour les marquer avant commercialisation.

L'interdiction de circuler dans la zone contaminée pose aussi problème à ceux qui ont des travaux d'abattage urgents à réaliser. L'un des principaux défis est de pouvoir endiguer la propagation d'un fléau qui frappe les épicéas : le scolyte, insecte ravageur. Nous sommes dans une période cruciale pour l'abattage des arbres malades. Plus le temps passe sans intervention sur la forêt d'épicéas, plus il sera compliqué de lutter contre les scolytes.

En fin de matinée, le Ministre Collin reçoit le secteur de la Chasse. Après-midi, ce sera le tour des secteurs de la transformation de gibier et de viande porcine.

On attend aussi, cet après-midi, les résultats des analyses pratiquées un laboratoire bruxellois. Il doit établir le profil génétique du virus de la peste porcine qui touche la région d'Etalle. On saura s'il s'agit d'une souche d'Europe de l'Est, d'une souche africaine ou d'une souche chinoise.