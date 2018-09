Peste porcine: les chasseurs très inquiets

Une importante réunion d’information s’est tenue ce dimanche à Etalle, dans le sud de la province de Luxembourg. C’est là que la peste porcine africaine a été détectée il y a quelques jours. La maladie aurait depuis déjà tué 5 sangliers.

200 personnes environ ont fait le point sur la question, des représentants de l’administration wallonne, du gouvernement régional, de nombreux chasseurs et même un expert italien envoyé par l’union européenne.

"Il faut absolument éradiquer rapidement cette maladie pour limiter l’impact économique sur notre région", s’inquiète Guy Maréchal, président du conseil cynégétique de Gaume.

Le ministre wallon de l’agriculture, René Collin (cdH) a déjà interdit la chasse jusqu’au 15 octobre au moins sur une zone de 63 000 hectares. Un coup dur pour les chasseurs, qui réclament des compensations.

"La Région wallonne doit présenter endéans les 90 jours un plan d’actions à l’Europe. Si ce plan est accepté, la Wallonie recevra d’importants moyens pour le financer, explique Benoît Petit, le président du Royal Saint-Hubert Club de Belgique. Les frais seront excessivement importants. C’est vraiment une catastrophe certes écologique, mais aussi cynégétique, touristique et même pour le secteur Horeca. On ne chassera plus pendant de longs mois, peut-être pendant plusieurs années. Il faudra donc indemniser les chasseurs "

Pour rappel, la peste porcine n’est pas dangereuse pour l’homme, mais il peut par contre la transporter. Les chasseurs en appellent donc à la prudence des promeneurs et des exploitants forestiers.

"Il faut absolument éviter que les personnes quittent les chemins, car le risque de propagation de la maladie est énorme, indique Benoît Petit. La situation est encore plus grave que ce que nous imaginions…"