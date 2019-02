Peste porcine Africaine: une nouvelle clôture ajoutée aux environs de Marbehan

Depuis la découverte de la présence du virus de la Peste Porcine Africaine chez nous, des mesures sont prises et adaptées en fonction de l'évolution de l'épidémie. Dans les zones d'observation renforcée, on recherche systématiquement des cadavres d'animaux infectés, et on prélève, en priorité, des sangliers.

Mais la progression du virus aujourd'hui impose de nouvelles mesures. On a en effet, découvert un cas positif dans la Zone Tampon au lieu-dit de " la Civanne ", près de Marbehan.

La circulation en forêt et les travaux forestiers restent autorisés

René Collin, le Ministre wallon, en charge de la nature et des forêts, vient de décider d'installer une nouvelle clôture (en jaune sur la carte). Elle devrait être entièrement opérationnelle, mardi le long des routes de Marbehan-Mellier, Mellier-Poteau de Mellier, Poteau de Mellier-Rossignol, qui entourent donc la forêt au nord d'Orsinfaing.

Ce secteur devrait rester une zone de vigilance, c'est-à-dire, que la circulation en forêt et les travaux forestiers restent autorisés. Le ministre rappelle que la lutte contre ce virus reste un combat de tous les jours, en collaboration avec tous les acteurs concernés.

1473 sangliers ont été prélevés dont 1244 dans le périmètre infecté. 494 d'entre eux étaient contaminés par la Peste porcine africaine.