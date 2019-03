Peste porcine africaine: la France terminera la clôture pour stopper la maladie fin mars

La clôture qui doit empêcher l'arrivée en France de sangliers porteurs de la peste porcine africaine sera terminée fin mars, et 230 sangliers ont été abattus pour dépeupler la future "zone blanche" avec la Belgique, a indiqué lundi le ministère de l'Agriculture. La clôture qui doit empêcher les sangliers de passer de Belgique en France doit atteindre 112 kilomètres au total.

A ce jour, 73 kilomètres ont été construits et "la fin de la pose est prévue pour la fin du mois de mars", a déclaré Loic Evain, directeur général adjoint de l'alimentation (DGAL) deux mois après le renforcement des mesures pour éviter l'arrivée de la peste porcine africaine sur le territoire français: "Le coût entièrement pris en charge par le ministère de l'Agriculture s'élève à 5,3 millions d'euros", selon un communiqué.

Dépeuplement préventif

Le dépeuplement de la future zone blanche est toujours en cours. L'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) estimait qu'il y avait en janvier entre 370 et 570 sangliers dans cette zone de près de 80 kilomètres carrés, située dans les départements de la Meuse et des Ardennes.

"Aujourd'hui, il en reste entre 50 et 100", a assuré Loic Evain qui rappelle que "l'objectif est l'élimination totale des sangliers dans cette zone". Des "tests aléatoires" sont réalisés depuis le 18 février sur 20% des animaux abattus. Jusqu'alors "6 sangliers ont été testés et ils sont tous négatifs".

En revanche, tous les sangliers trouvés déjà morts sont testés. "Depuis le 13 septembre nous avons trouvé 48 cadavres de sangliers en France, et ils se sont tous révélés négatifs à la maladie", selon Loic Evain.

"À ce jour, aucun cas de peste porcine africaine n'a été détecté en France", mais "la situation reste évolutive en Belgique avec des cas déclarés le long de la frontière" en face des départements des Ardennes, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle, "ainsi qu'au nord de leur zone infectée", indique le ministère. Il n'est donc "pas exclu de prolonger la clôture" côté français, a déclaré Loic Evain qui souligne que la France "adaptera ses mesures à l'évolution de la situation en Belgique".