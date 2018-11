Peste porcine africaine : agriculteurs et environnementalistes veulent abattre massivement les sangliers

La fédération wallonne de l’agriculture, une délégation de fermiers flamands et Inter Environnement Wallonie manifesteront ce mercredi matin, à 11h, devant le cabinet de René Collin, le ministre wallon de l’agriculture. Ils réclament une destruction massive de la population de sangliers dans les forêts wallonnes pour des raisons sanitaires, économiques et environnementales.

Des cultures dévastées

Pour Yves Bastin, agriculteur près de Couvin, il faut cesser le nourrissage des sangliers et pratiquer une régulation plus stricte pour contenir la population : " Avant, on les apercevait une fois par mois, maintenant on les croise chaque semaine " explique ce cultivateur régulièrement confronté à des destructions sur ses pâtures. " On a des prairies complètement retournées qui nécessitent une réparation totale de la surface. Les mottes de terres provoquent même parfois des dégâts aux machines. "

En finir avec les sangliers

Pour la fédération wallonne de l’agriculture, il faut des mesures radicales : " Nous réclamons la destruction totale de la population de sangliers au nord du sillon Sambre et Meuse et la réduction de 80 pour cent de la population au sud du sillon." Yvan Hayez, le président de la FWA est bien décidé à faire entendre son point de vue auprès du ministre régional : " Il y a aussi un enjeu économique. La surpopulation augmente le risque de contamination des élevages porcins. C’est un secteur qui représente quand même un poids économique de sept milliards d’euros ! "

Même combat mais des objectifs différents

" Réunir les défenseurs de l’environnement et le monde agricole est inédit " concède le président de la FWA. Inter Environnement Wallonie dénonce depuis longtemps les dégâts provoqués par les sangliers sur la biodiversité. " En Wallonie, la population de sangliers a quadruplé en 20 ans ", rappelle Lionel Delvaux, le porte-parole d’Inter-Environnement Wallonie. Pour l'association, la crise de la peste porcine africaine est l'occasion de prendre des mesures drastiques pour contenir la prolifération de ces animaux.