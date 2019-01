Peste porcine africaine : 15 km de clôtures supplémentaires pour protéger la France

Eviter la propagation à la France

Les clôtures supplémentaires sont tracées en jaune - © Source: SPW

Trente kilomètres de clôtures ont déjà été installées autour de la zone tampon. Quinze kilomètres supplémentaires seront donc ajoutés mais dans un autre périmètre entre Orval et Virton, à la frontière française, dans la partie la plus éloignée du noyau. La carte définitive doit encore être validée par le département Nature et Forêts et du Service public de Wallonie.

Dans cette région, certains cadavres de sangliers contaminés auraient été retrouvés à quelques centaines de mètres à peine des limites de la zone tampon. La décision d'ajouter une protection a été prise suite à différentes réunions techniques. L’objectif est donc de prévenir la propagation de la maladie au pays voisin.

Actuellement, le périmètre situé essentiellement en Gaume est délimité en trois zones : le noyau, soit le cœur de l’infection autour d’Etalle sur quinze mille m², la zone tampon sur 27 milles m² et enfin la zone d’observation renforcée où seront donc plantés ces quinze kilomètres supplémentaires de barrière.